OpenProject er en open source-projektstyringsplatform, der giver teams et selvhostet alternativ til Jira, Asana og Basecamp. Den dækker hele projektets livscyklus – fra opgave- og fejlsporing gennem Gantt tidslinjeplanlægning, Agile boards (Scrum og Kanban) og indbygget tidsregistrering – i en enkelt applikation. I modsætning til SaaS-værktøjer holder selvhosting alle projektdata, tidslinjer og teamkommunikation inden for din egen infrastruktur.

Teams inden for softwareudvikling, ingeniørvirksomheder, offentlige institutioner og byggeorganisationer bruger OpenProject til at styre komplekse projekter med flere teams med strenge krav til datasuverænitet. Denne skabelon implementerer OpenProject med dedikerede web-, baggrundsarbejder- og PostgreSQL-tjenester i henhold til den anbefalede produktionsarkitektur.