Udrul OpenProject med ét-klik installation
Open source-projektstyringsplatform, der dækker opgavesporing, Gantt-planlægning, Agile tavler og tidsregistrering i én selvhostet applikation.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenProject
OpenProject er en open source-projektstyringsplatform, der giver teams et selvhostet alternativ til Jira, Asana og Basecamp. Den dækker hele projektets livscyklus – fra opgave- og fejlsporing gennem Gantt tidslinjeplanlægning, Agile boards (Scrum og Kanban) og indbygget tidsregistrering – i en enkelt applikation. I modsætning til SaaS-værktøjer holder selvhosting alle projektdata, tidslinjer og teamkommunikation inden for din egen infrastruktur.
Teams inden for softwareudvikling, ingeniørvirksomheder, offentlige institutioner og byggeorganisationer bruger OpenProject til at styre komplekse projekter med flere teams med strenge krav til datasuverænitet. Denne skabelon implementerer OpenProject med dedikerede web-, baggrundsarbejder- og PostgreSQL-tjenester i henhold til den anbefalede produktionsarkitektur.
Vigtige funktioner i OpenProject
Arbejdspakkesporing
Opret og administrer opgaver, fejl, brugerhistorier og milepæle med omfattende metadata, hierarkier og relationer mellem elementer.
Gantt tidslinjeplanlægning
Planlæg arbejde over tid med interaktive Gantt-diagrammer, afhængigheder og milepælssporing til flerfasede projekter.
Agiletavler
Kør Scrum-sprints eller Kanban-arbejdsgange med træk-og-slip-tavler, backlog-styring og hastighedssporing.
Tids- og omkostningsregistrering
Registrer tid på arbejdspakker, sæt budgetter, og generer omkostningsrapporter for at holde projekter til tiden og inden for budgettet.
GitHub og GitLab integration
Forbind pull-anmodninger og commits direkte til arbejdspakker, hvilket giver udviklere og projektledere et samlet overblik over fremskridt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenProject
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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