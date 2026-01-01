Installer ITFlow med et-klik-installation.
Open source PSA-platform til MSP'er, der dækker IT-dokumentation, billetsystem, fakturering og klienthåndtering i ét system.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ITFlow
ITFlow er en gratis, open source Professional Services Automation (PSA) platform bygget specifikt til Managed Service Providers. Den konsoliderer IT-dokumentation, supportbillettering, fakturering og opkrævning, klientstyring og infrastruktur-overvågning i ét selvhostet system — hvilket eliminerer den spredte samling af separate værktøjer, som de fleste MSP'er bruger til at drive den daglige drift.
Selvhosting af ITFlow på en VPS giver din virksomhed fuldt ejerskab over hver klientoptegnelse, legitimationsoplysninger og finansielt dokument, uden licensgebyrer pr. tekniker eller data, der opbevares af tredjeparts SaaS-leverandører. Ved første adgang guider en opsætningsguide dig gennem oprettelsen af din virksomhedsprofil og administrator-konto, før systemet åbner for klientarbejde.
Vigtige funktioner i ITFlow
IT-dokumentationshub
Centraliser klientaktiver, legitimationsoplysninger, domæner, SSL-certifikater og netværksdokumentation i en søgbar, struktureret vidensbase.
Sagsbehandling og helpdesk
Administrer supportbilletter fra oprettelse til løsning med e-mail-til-billet-parsing, SLA-sporing og logning af teknikertid.
Fakturering og fakturaer
Generer tilbud, send fakturaer, spor udgifter, og overvåg indtægter fra et indbygget regnskabsdashboard uden et separat faktureringsværktøj.
Domæne- og SSL-advarsler
Overvåger automatisk udløbsdatoer for klientdomæner og SSL-certifikater og sender advarsler, før fornyelser bliver kritiske.
Kundeportal
Kunder logger ind på en brandet selvbetjeningsportal for at se deres åbne sager, delte dokumenter og fakturaer.
Leverandør- og licenssporing
Registrer softwarelicenser, leverandørkontakter og fornyelsesdatoer sammen med de klientaktiver, de tilhører.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ITFlow
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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