ITFlow er en gratis, open source Professional Services Automation (PSA) platform bygget specifikt til Managed Service Providers. Den konsoliderer IT-dokumentation, supportbillettering, fakturering og opkrævning, klientstyring og infrastruktur-overvågning i ét selvhostet system — hvilket eliminerer den spredte samling af separate værktøjer, som de fleste MSP'er bruger til at drive den daglige drift.

Selvhosting af ITFlow på en VPS giver din virksomhed fuldt ejerskab over hver klientoptegnelse, legitimationsoplysninger og finansielt dokument, uden licensgebyrer pr. tekniker eller data, der opbevares af tredjeparts SaaS-leverandører. Ved første adgang guider en opsætningsguide dig gennem oprettelsen af din virksomhedsprofil og administrator-konto, før systemet åbner for klientarbejde.