Installer Teedy med ét klik.
Open source dokumenthåndteringssystem med OCR og fuldtekstsøgning til organisering af scanninger, PDF'er og filer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Teedy
Teedy er et open source-dokumenthåndteringssystem, der forvandler en bunke scannede papirer, PDF'er og digitale filer til et struktureret, søgbart arkiv. Hvert uploadet dokument køres gennem OCR, så dets tekst bliver fuldt søgbar, og et fleksibelt system af tags, hierarkiske kategorier og tilpassede metadata holder store samlinger organiseret. En ren responsiv webgrænseflade, flerbrugerkonti med finkornede tilladelser og en komplet REST API gør det velegnet til både enkeltpersoner og små teams.
Selv-hosting af Teedy på din egen VPS holder følsomt papirarbejde – kontrakter, fakturaer, skatteoplysninger og identitetsdokumenter – inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en tredjeparts-cloud, samtidig med at det stadig leverer OCR, fuldtekstsøgning og revisionsvenlig versionsstyring ud af boksen.
Vigtige funktioner i Teedy
OCR-tekstekstraktion
Udpakker automatisk tekst fra scannede billeder og PDF'er ved hjælp af indbygget OCR, hvilket gør hvert dokument fuldt søgbart.
Fuldtekstsøgning
Søg i hele arkivet efter dokumentindhold, tags eller metadata for at finde enhver fil på få sekunder.
Tags og metadata
Organiser dokumenter med hierarkiske tags, tilpassede metadatafelter og relationer i stedet for stive mappetræer.
Multibrugertilladelser
Opret bruger- og gruppekonti med finkornede adgangskontrollister, så teams kan dele dokumenter sikkert.
REST API og automatisering
Automatiser uploads, indlæsning og integrationer via en komplet REST API og understøttelse af e-mail-til-import.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Teedy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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