Teedy er et open source-dokumenthåndteringssystem, der forvandler en bunke scannede papirer, PDF'er og digitale filer til et struktureret, søgbart arkiv. Hvert uploadet dokument køres gennem OCR, så dets tekst bliver fuldt søgbar, og et fleksibelt system af tags, hierarkiske kategorier og tilpassede metadata holder store samlinger organiseret. En ren responsiv webgrænseflade, flerbrugerkonti med finkornede tilladelser og en komplet REST API gør det velegnet til både enkeltpersoner og små teams.

Selv-hosting af Teedy på din egen VPS holder følsomt papirarbejde – kontrakter, fakturaer, skatteoplysninger og identitetsdokumenter – inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en tredjeparts-cloud, samtidig med at det stadig leverer OCR, fuldtekstsøgning og revisionsvenlig versionsstyring ud af boksen.