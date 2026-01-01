Web-Check er et open source OSINT- og webanalyseværktøj, der samler information fra 50+ moduler i en enkelt domænerapport. Indtast enhver URL for øjeblikkeligt at se DNS-poster, SSL-certifikatdetaljer, åbne porte, HTTP-sikkerhedsoverskrifter, teknologiaftryk, WHOIS-data og e-mail-sikkerhedskonfiguration.

Selv-hosting af Web-Check på en VPS giver sikkerhedsteams og udviklere et privat analyseværktøj uden hastighedsbegrænsninger eller brugsgrænser pålagt af offentlige instanser. Det er nyttigt til sikkerhedsgennemgange før implementering, konkurrenceanalyse, rekognoscering ved penetrationstest og verificering af, at din egen infrastruktur er korrekt konfigureret.