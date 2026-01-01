Udrul Web-Check med et-klik installation
OSINT-værktøj til omfattende hjemmesideanalyse, der dækker DNS, SSL, porte, sikkerhedsoverskrifter og tech stack i ét opslag.
Vælg en VPS-pakke til Web-Check
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Web-Check
Web-Check er et open source OSINT- og webanalyseværktøj, der samler information fra 50+ moduler i en enkelt domænerapport. Indtast enhver URL for øjeblikkeligt at se DNS-poster, SSL-certifikatdetaljer, åbne porte, HTTP-sikkerhedsoverskrifter, teknologiaftryk, WHOIS-data og e-mail-sikkerhedskonfiguration.
Selv-hosting af Web-Check på en VPS giver sikkerhedsteams og udviklere et privat analyseværktøj uden hastighedsbegrænsninger eller brugsgrænser pålagt af offentlige instanser. Det er nyttigt til sikkerhedsgennemgange før implementering, konkurrenceanalyse, rekognoscering ved penetrationstest og verificering af, at din egen infrastruktur er korrekt konfigureret.
Vigtige funktioner i Web-Check
50+ analysemoduler
Et enkelt domæneopslag udfører over 50 kontroller, der dækker DNS, SSL, porte, headere, cookies, viderestillinger og mere samtidig.
Revision af sikkerhedsheader
Tjek hvilke HTTP-sikkerhedsoverskrifter der er til stede eller mangler for at identificere sikkerhedshuller, før de bliver til sårbarheder.
Teknologifingeraftryk
Identificer webserver, CMS, frameworks, analyseværktøjer og CDN, som et website bruger ud fra dets svarsignaturer.
E-mailsikkerhedstjek
Bekræft SPF-, DKIM-, DMARC- og MX-recordkonfiguration for at vurdere eksponering for e-mail-spoofing for ethvert domæne.
Detaljer om SSL-certifikat
Se certifikatudsteder, udløbsdato, SAN'er og kædegyldighed for at bekræfte, at HTTPS er korrekt konfigureret og ikke udløbet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Web-Check
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.