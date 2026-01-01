RomM er en omfattende selvhostet ROM-administrationsplatform, der omdanner spredte spilfiler til et organiseret, søgbart bibliotek. Den beriger automatisk din samling med coverbilleder, skærmbilleder og beskrivelser fra IGDB og MobyGames, og understøtter hundredvis af platforme fra arkadeklassikere til moderne konsoller.

Selvhosting af RomM betyder, at din spilsamling forbliver på din egen infrastruktur — ingen bekymringer om cloud storage-vilkår, ingen båndbreddebegrænsning og ingen månedlige gebyrer. Du styrer, hvem der har adgang, og dit bibliotek vokser uden grænser, når du tilføjer nye platforme eller komplette samlingssæt.