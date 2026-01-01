Udrul RomM med et-klik-installation
Selvhostet ROM-manager, der organiserer retrogamesamlinger med metadata, coverbilleder og browserbaseret gameplay.
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Hvad du kan bygge med RomM
RomM er en omfattende selvhostet ROM-administrationsplatform, der omdanner spredte spilfiler til et organiseret, søgbart bibliotek. Den beriger automatisk din samling med coverbilleder, skærmbilleder og beskrivelser fra IGDB og MobyGames, og understøtter hundredvis af platforme fra arkadeklassikere til moderne konsoller.
Selvhosting af RomM betyder, at din spilsamling forbliver på din egen infrastruktur — ingen bekymringer om cloud storage-vilkår, ingen båndbreddebegrænsning og ingen månedlige gebyrer. Du styrer, hvem der har adgang, og dit bibliotek vokser uden grænser, når du tilføjer nye platforme eller komplette samlingssæt.
Vigtige funktioner i RomM
Automatisk metadata
Henter coverbilleder, skærmbilleder og beskrivelser fra IGDB og MobyGames, hvilket eliminerer timer med manuel katalogisering for store samlinger.
Browserbaseret gameplay
Spil spil direkte i browseren via EmulatorJS og RuffleRS uden at installere emulatorer på hver enhed.
Multiplatform support
Organiserer samlinger der dækker NES, SNES, PlayStation, arkade og hundredvis af andre platforme under én samlet grænseflade.
Brugertilladelser
Granulær adgangskontrol lader dig dele dit bibliotek med familie eller venner, samtidig med at administrative funktioner holdes begrænsede.
Multifilspilgruppering
Registrerer og grupperer automatisk flerskivestitler, regionale varianter og revisioner, så hvert spil vises som en enkelt post.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RomM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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