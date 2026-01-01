Paperless-ngx er et fællesskabsvedligeholdt dokumenthåndteringssystem, der omdanner fysisk papirarbejde til et søgbart, organiseret digitalt arkiv. Det OCR-behandler automatisk scannede billeder og PDF'er, klassificerer dokumenter og anvender tags, så hver faktura, kontrakt og kvittering øjeblikkeligt kan findes ud fra indhold. Gotenberg og Apache Tika håndterer Office-dokumenter og komplekse formater, som standard OCR-pipelines overser.

Selv-hosting af Paperless-ngx på din VPS holder følsomme finansielle optegnelser, kontrakter og personlige dokumenter på din egen infrastruktur – aldrig på en tredjeparts-cloud. Dedikerede VPS-ressourcer sikrer hurtig OCR-behandling selv for store dokumentbatcher, mens vedvarende volumener beskytter hele dit arkiv og din database gennem opdateringer og genstarter.