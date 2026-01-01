Implementer Paperless-ngx med enkeltklikinstallation
Open source-dokumenthåndteringssystem, der scanner, OCR-indekserer og arkiverer dit papirarbejde i et fuldt søgbart digitalt bibliotek.
Vælg en VPS-pakke til Paperless-ngx
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Paperless-ngx
Paperless-ngx er et fællesskabsvedligeholdt dokumenthåndteringssystem, der omdanner fysisk papirarbejde til et søgbart, organiseret digitalt arkiv. Det OCR-behandler automatisk scannede billeder og PDF'er, klassificerer dokumenter og anvender tags, så hver faktura, kontrakt og kvittering øjeblikkeligt kan findes ud fra indhold. Gotenberg og Apache Tika håndterer Office-dokumenter og komplekse formater, som standard OCR-pipelines overser.
Selv-hosting af Paperless-ngx på din VPS holder følsomme finansielle optegnelser, kontrakter og personlige dokumenter på din egen infrastruktur – aldrig på en tredjeparts-cloud. Dedikerede VPS-ressourcer sikrer hurtig OCR-behandling selv for store dokumentbatcher, mens vedvarende volumener beskytter hele dit arkiv og din database gennem opdateringer og genstarter.
Vigtige funktioner i Paperless-ngx
Automatisk OCR-indeksering
Hvert uploadede dokument scannes automatisk med OCR, så dets fulde tekst er indekseret og søgbar inden for få sekunder efter upload, uanset om det ankom som en PDF eller et scannet billede.
Smartklassifikation
Paperless-ngx lærer af jeres organisationsmønstre og anvender automatisk tags, korrespondenter og dokumenttyper baseret på indhold, hvilket reducerer manuel sortering til næsten nul.
Fuldtekstsøgning
Søg i det komplette indhold af hvert dokument i dit arkiv med avanceret filtrering efter dato, tag, korrespondent og dokumenttype for præcis genfinding.
Multibrugeradgang
Granulære tilladelseskontroller lader flere brugere dele det samme arkiv med rollebaseret adgang, hvilket gør det velegnet til både små teams og familiehusholdninger.
Understøttelse af kontordokumenter
Gotenberg og Apache Tika-integration håndterer Word, Excel og andre Office-formater samt PDF'er og billeder, hvilket giver dig ét arkiv til alle dokumenttyper.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Paperless-ngx
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.