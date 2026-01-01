Udrul Evolution API med et-klik-installation.
Open source WhatsApp Business API-gateway til at bygge chatbots, automatiseringer og integrationer til kundebeskeder.
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Hvad du kan bygge med Evolution API
Evolution API er en open source-platform, der tilbyder en omfattende REST API til automatisering af WhatsApp-beskeder. Bygget på Baileys-biblioteket giver den udviklere mulighed for at forbinde WhatsApp-konti, sende og modtage beskeder, administrere kontakter og udløse webhooks til realtidsbegivenhedsbehandling — alt sammen uden dyre officielle API-gebyrer for ikke-Cloud API-forbindelser.
Selvhosting af Evolution API på din VPS holder alle kundesamtaledata på din egen infrastruktur, hvilket sikrer overholdelse af databeskyttelsesforordninger og eliminerer omkostninger pr. besked, der gør kommercielle udbydere dyre i stor skala. Den inkluderede PostgreSQL-database og Redis-cache leverer pålidelig persistens og højkapacitetsbeskedhåndtering til produktionsarbejdsbelastninger.
Vigtige funktioner i Evolution API
Multi-instansadministration
Forbind og administrer flere WhatsApp-numre fra en enkelt implementering, hvor hver instans er isoleret og uafhængigt kontrollerbar via API'en.
Chatbotintegrationer
Indbyggede forbindelser til Typebot, Chatwoot og OpenAI muliggør opbygning af chatbots uden kode og AI-drevne automatiserede samtaler på WhatsApp.
Webhookbegivenhedssystem
Realtids-webhooks leverer besked-, forbindelses- og gruppehændelser til din applikation i det øjeblik de opstår, hvilket muliggør øjeblikkelige automatiserede svar.
Arbejdsgangsautomatisering
Kompatibel med n8n og andre automatiseringsplatforme, hvilket gør det muligt at opbygge komplekse arbejdsgange for meddelelser i flere trin uden brugerdefineret kode.
RESTful API
Ren HTTP/JSON API med QR-kodeautentificering gør det ligetil at integrere WhatsApp-beskeder i enhver applikation eller tjeneste.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Evolution API
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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