Evolution API er en open source-platform, der tilbyder en omfattende REST API til automatisering af WhatsApp-beskeder. Bygget på Baileys-biblioteket giver den udviklere mulighed for at forbinde WhatsApp-konti, sende og modtage beskeder, administrere kontakter og udløse webhooks til realtidsbegivenhedsbehandling — alt sammen uden dyre officielle API-gebyrer for ikke-Cloud API-forbindelser.

Selvhosting af Evolution API på din VPS holder alle kundesamtaledata på din egen infrastruktur, hvilket sikrer overholdelse af databeskyttelsesforordninger og eliminerer omkostninger pr. besked, der gør kommercielle udbydere dyre i stor skala. Den inkluderede PostgreSQL-database og Redis-cache leverer pålidelig persistens og højkapacitetsbeskedhåndtering til produktionsarbejdsbelastninger.