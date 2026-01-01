PinePods er en open source-podcastmanager bygget til husstande, teams og individuelle lyttere, der ønsker at holde deres lyttehistorik væk fra tredjepartsservere. Den kombinerer en poleret webgrænseflade med native Android-, iOS- og desktopklienter, så alle enheder forbliver synkroniserede uden at være afhængige af kommercielle podcastplatforme.

Det, der får PinePods til at skille sig ud, er dens førsteklasses flerbrugermodel parret med indbygget gpodder API-understøttelse og PodcastIndex-integration. Hvert medlem får uafhængige abonnementer, kø og afspilningshistorik, mens de deler en enkelt backend. Selv-hosting af serveren på din egen VPS holder din abonnementsliste, lyttevaner og downloadede episoder helt private og fri for reklamesporere.