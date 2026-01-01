Udrul PinePods med et-klik-installation.
Selvhostet flerbrugers podcastmanager med enhedsoverskridende synkronisering, PodcastIndex-søgning og native mobilapps.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PinePods
PinePods er en open source-podcastmanager bygget til husstande, teams og individuelle lyttere, der ønsker at holde deres lyttehistorik væk fra tredjepartsservere. Den kombinerer en poleret webgrænseflade med native Android-, iOS- og desktopklienter, så alle enheder forbliver synkroniserede uden at være afhængige af kommercielle podcastplatforme.
Det, der får PinePods til at skille sig ud, er dens førsteklasses flerbrugermodel parret med indbygget gpodder API-understøttelse og PodcastIndex-integration. Hvert medlem får uafhængige abonnementer, kø og afspilningshistorik, mens de deler en enkelt backend. Selv-hosting af serveren på din egen VPS holder din abonnementsliste, lyttevaner og downloadede episoder helt private og fri for reklamesporere.
Vigtige funktioner i PinePods
Flerbrugerkonti
Hvert medlem har uafhængige abonnementer, køer og lyttehistorik understøttet af en delt server – ideelt for familier eller fælles husstande.
Synkronisering på tværs af enheder
Afspilningsposition, kø og abonnementer synkroniseres i realtid mellem web-, Android-, iOS- og desktopklienter via den indbyggede gpodder API.
PodcastIndex-søgning
Opdag nye programmer via det åbne PodcastIndex-katalog eller iTunes-søgning uden at sende forespørgsler til reklamefinansierede mapper.
Episodedownloads
Download episoder til serveren til offline lytning, arkivering og beskyttelse mod, at udsendelser forsvinder fra offentlige feeds.
YouTube-kanaler
Abonner på YouTube-kanaler, som om de var podcasts, med lydudtrækning, så du kan lytte på samme måde, som du lytter til almindelige udsendelser.
OPML-import og backup
Flyt dine eksisterende podcastabonnementer ind via OPML, planlæg automatiske sikkerhedskopier, og eksporter alt, når du har brug for det.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PinePods
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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