Udrul MicroRealEstate med et-klik-installation.
Open source udlejningsejendomsadministration for udlejere: lejekontrakter, huslejer, lejere og dokumentopbevaring på én selvhostet platform.
Vælg en VPS-pakke til MicroRealEstate
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MicroRealEstate
MicroRealEstate er en open source-ejendomsadministrationsapplikation, der er bygget specifikt til uafhængige udlejere og små ejendomsteams. Den samler lejeregnskaber, lejekontrakter, huslejeopfølgning og dokumentgenerering i et enkelt selvhostet arbejdsområde, hvilket eliminerer gebyrer pr. enhed og kompromiser med datadeling fra kommerciel ejendomsadministrations-SaaS.
Selvhosting af MicroRealEstate på din egen VPS holder følsomme lejeroplysninger, lejeaftaler og betalingshistorik under din fulde kontrol. Mikrotjenestearkitekturen adskiller tydeligt udlejerportalen, lejerportalen, dokumentgeneratoren og e-mailtjenesten, hvilket gør det ligetil at administrere udlejning i enhver skala uden tilbagevendende softwareomkostninger.
Vigtige funktioner i MicroRealEstate
Leasingadministration
Generer lejekontrakter fra tilpasselige skabeloner, og gem hver kontrakt, tillæg og dokument knyttet til hver lejeaftale på ét sted.
Huslejebetalingssporing
Registrer indgående betalinger og overvåg forfaldne saldi på tværs af hver enhed, med automatisk meddelelses- og kvitteringsgenerering til lejere.
Lejerportal
Dedikeret lejervenligt interface giver lejere mulighed for at gennemgå deres lejekontrakt, se betalingshistorik og downloade kvitteringer uden at kontakte udlejeren.
Brugerdefinerede dokumenter
Udarbejd meddelelser, breve og bekendtgørelser ud fra genanvendelige skabeloner, så kommunikationen med lejere forbliver konsekvent og professionel.
Teamsamarbejde
Inviter samarbejdspartnere til at dele arbejdsbyrden med ejendomsadministration, hvilket gør platformen egnet til både uafhængige udlejere og ejendomsvirksomheder.
E-mailnotifikationer
Tilslut SMTP, Mailgun eller Gmail for at sende kvitteringer, massevurderinger og lejerinvitationer direkte fra applikationen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MicroRealEstate
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.