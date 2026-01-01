MicroRealEstate er en open source-ejendomsadministrationsapplikation, der er bygget specifikt til uafhængige udlejere og små ejendomsteams. Den samler lejeregnskaber, lejekontrakter, huslejeopfølgning og dokumentgenerering i et enkelt selvhostet arbejdsområde, hvilket eliminerer gebyrer pr. enhed og kompromiser med datadeling fra kommerciel ejendomsadministrations-SaaS.

Selvhosting af MicroRealEstate på din egen VPS holder følsomme lejeroplysninger, lejeaftaler og betalingshistorik under din fulde kontrol. Mikrotjenestearkitekturen adskiller tydeligt udlejerportalen, lejerportalen, dokumentgeneratoren og e-mailtjenesten, hvilket gør det ligetil at administrere udlejning i enhver skala uden tilbagevendende softwareomkostninger.