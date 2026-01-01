Apache Kvrocks er en distribueret NoSQL nøgle-værdi-database, der taler Redis RESP-protokollen, men gemmer data på disk via RocksDB i stedet for at holde hele datasættet i hukommelsen. Resultatet er et drop-in-mål for enhver Redis-klient, der kan rumme dramatisk større datasæt på den samme hardware, ideel til arbejdsbelastninger, hvor in-memory Redis bliver for dyrt.

Kvrocks understøtter alle større Redis-datatyper, namespaces med tokens pr. lejer, asynkron binlog-replikering, Redis Sentinel til failover og en centralt administreret klyngemodus. Selv-hosting af Kvrocks på en VPS giver applikationer en persistent Redis-kompatibel lagring med fuld kontrol over RocksDB-justering, komprimering og lagrings-layout uden prissætning for administreret service.