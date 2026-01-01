Udrul Apache Kvrocks med enkeltklikinstallation.
Diskbaseret Redis-protokol nøgle-værdi-database, der lagrer langt mere data per gigabyte RAM end in-memory Redis.
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Hvad du kan bygge med Apache Kvrocks
Apache Kvrocks er en distribueret NoSQL nøgle-værdi-database, der taler Redis RESP-protokollen, men gemmer data på disk via RocksDB i stedet for at holde hele datasættet i hukommelsen. Resultatet er et drop-in-mål for enhver Redis-klient, der kan rumme dramatisk større datasæt på den samme hardware, ideel til arbejdsbelastninger, hvor in-memory Redis bliver for dyrt.
Kvrocks understøtter alle større Redis-datatyper, namespaces med tokens pr. lejer, asynkron binlog-replikering, Redis Sentinel til failover og en centralt administreret klyngemodus. Selv-hosting af Kvrocks på en VPS giver applikationer en persistent Redis-kompatibel lagring med fuld kontrol over RocksDB-justering, komprimering og lagrings-layout uden prissætning for administreret service.
Vigtige funktioner i Apache Kvrocks
Redis-protokol-kompatibel
Fungerer med ethvert Redis-klientbibliotek ved at tale den standard RESP-protokol på port 6666 – strenge, hashes, lister, sæt, sorterede sæt, streams og bitmaps opfører sig alle som Redis.
Diskbaseret lagring
RocksDB-motoren gemmer hele datasættet på disken, så kapaciteten skalerer med lagerpladsen i stedet for RAM, og indeholder ofte adskillige gange mere data pr. VPS end Redis.
Navneområder med Tokens
Multi-tenant-navneområdeunderstøttelse tildeler et separat token til hver logisk database, så en enkelt Kvrocks-instans kan deles sikkert på tværs af applikationer.
Asynkron replikering
MySQL-stil binlogreplikering streamer skrivninger til replikaer til læseskalering, backup og katastrofegendannelse uden at forstyrre den primære.
Klynge og Sentinel
Indbygget Redis-klyngemodus og Redis Sentinel-kompatibilitet muliggør horisontal sharding og automatisk failover ved hjælp af eksisterende Redis-værktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Kvrocks
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Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
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Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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