Wealthfolio er en privatlivsfokuseret, open source-investeringstracker, der samler beholdninger fra flere mæglere og banker i ét samlet dashboard. Den sporer porteføljepræstation, nettoformue, udbytter og indkomst og sammenligner dine afkast med indekser som S&P 500 — alt sammen uden at sende dine finansielle data til en tredjeparts-cloud.

Selv-hosting af Wealthfolio på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine finansielle optegnelser. Applikationen gemmer alt i en lokal SQLite-database, hvilket gør sikkerhedskopiering ligetil og eliminerer abonnementsgebyrer. Med understøttelse af CSV-import, Monte Carlo-simuleringer til pensionsplanlægning og indbyggede anbefalinger til porteføljerebalancering dækker det hele spektret af personlig investeringsstyring.