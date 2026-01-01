Udrul Wealthfolio med énkliksinstallation
Open source personlig investeringstracker til porteføljer, nettoformue og finansiel performanceanalyse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Wealthfolio
Wealthfolio er en privatlivsfokuseret, open source-investeringstracker, der samler beholdninger fra flere mæglere og banker i ét samlet dashboard. Den sporer porteføljepræstation, nettoformue, udbytter og indkomst og sammenligner dine afkast med indekser som S&P 500 — alt sammen uden at sende dine finansielle data til en tredjeparts-cloud.
Selv-hosting af Wealthfolio på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine finansielle optegnelser. Applikationen gemmer alt i en lokal SQLite-database, hvilket gør sikkerhedskopiering ligetil og eliminerer abonnementsgebyrer. Med understøttelse af CSV-import, Monte Carlo-simuleringer til pensionsplanlægning og indbyggede anbefalinger til porteføljerebalancering dækker det hele spektret af personlig investeringsstyring.
Vigtige funktioner i Wealthfolio
Multimæglerkonsolidering
Saml beholdninger fra flere mæglere og bankkonti i ét samlet dashboard, med understøttelse af CSV-import for nem onboarding.
Portefølje ydeevneanalyse
Sammenlign kontoydelse med store indeks såsom S&P 500, og spor tidsvægtede afkast på tværs af hele din investeringshistorik.
Nettoformuesporing
Overvåg alle aktiver og passiver samlet for at få et præcist, opdateret billede af din samlede finansielle position over tid.
Udbytte- og indkomstovervågning
Spor automatisk udbyttebetalinger og renteindtægter på tværs af alle beholdninger, hvilket giver dig et klart overblik over dine passive indkomststrømme.
Pensionsplanlægningsværktøjer
Kør Monte Carlo-simuleringer og FIRE-fremskrivninger for at stressteste din opsparingsstrategi og estimere, hvornår du kan opnå økonomisk uafhængighed.
Porteføljerebalancering
Angiv målprocenter for aktivallokering, og modtag rebalanceringsanbefalinger, der holder din portefølje på linje med din investeringsstrategi.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Wealthfolio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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