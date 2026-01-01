Implementer MeshCentral med én-kliks installation.
Selvhostet fjernovervågnings- og administrationsplatform til stationære computere, servere og IoT-enheder over det lokale netværk eller internettet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MeshCentral
MeshCentral er en komplet open source-fjernovervågnings- og administrationsplatform, der lader dig overtage fjernskriveborde, køre shells, overføre filer og inspicere enhedstelemetri på tværs af Windows-, macOS-, Linux- og FreeBSD-maskiner fra en enkelt webkonsol. Lette agenter kører på hver administreret enhed og opretter udgående forbindelse til din MeshCentral-server, så du kan nå dem gennem firewalls og NAT uden VPN-tunneler.
Selv-hosting af MeshCentral på din VPS giver dig en privat TeamViewer- eller AnyDesk-erstatning uden gebyrer pr. plads, ingen båndbreddebegrænsninger og ingen tredjepartsadgang til dine fjernsessioner. Platformen er kerneteknologien bag Tactical RMM og implementeres af IT-virksomheder, MSP'er og hjemmelabs til at administrere alt fra en håndfuld personlige enheder til tusindvis af kundeenheder.
Vigtige funktioner i MeshCentral
Fjernskrivebord og shell
Tag kontrol over Windows-, macOS-, Linux- og FreeBSD-maskiner via en hurtig webbaseret fjernskrivebords-, shell- og filoverførselsgrænseflade – ingen klientinstallation påkrævet.
Letvægtsagent
Små native agenter opretter udgående forbindelse fra hver enhed, så MeshCentral fungerer gennem firewalls og NAT uden VPN-tunneler eller åbne indgående porte på administrerede værter.
Enhedsgrupper og politikker
Organiser endepunkter i mesh-grupper med rollebaserede tilladelser, planlagte opgaver og massehandlinger, så store flåder forbliver håndterbare.
To-faktor godkendelse
Indbygget TOTP, WebAuthn og e-mail 2FA holder administratorkonsollen sikker, selv når den er eksponeret for det offentlige internet.
Sessionoptagelse og revision
Valgfri optagelse af fjernskrivebordssessioner samt en detaljeret revisionslog giver dig mulighed for at gennemgå hver handling udført af hver administrator.
REST og WebSocket API'er
Omfattende API'er giver dig mulighed for at scriptstyre enhedshåndtering, integrere med billetværktøjer eller bygge oven på MeshCentral som grundlaget for en tilpasset RMM.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MeshCentral
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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