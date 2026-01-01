Op til 70% rabat på MeshCentral

Implementer MeshCentral med én-kliks installation.

Selvhostet fjernovervågnings- og administrationsplatform til stationære computere, servere og IoT-enheder over det lokale netværk eller internettet.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Implementer MeshCentral med én-kliks installation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med MeshCentral

MeshCentral er en komplet open source-fjernovervågnings- og administrationsplatform, der lader dig overtage fjernskriveborde, køre shells, overføre filer og inspicere enhedstelemetri på tværs af Windows-, macOS-, Linux- og FreeBSD-maskiner fra en enkelt webkonsol. Lette agenter kører på hver administreret enhed og opretter udgående forbindelse til din MeshCentral-server, så du kan nå dem gennem firewalls og NAT uden VPN-tunneler.

Selv-hosting af MeshCentral på din VPS giver dig en privat TeamViewer- eller AnyDesk-erstatning uden gebyrer pr. plads, ingen båndbreddebegrænsninger og ingen tredjepartsadgang til dine fjernsessioner. Platformen er kerneteknologien bag Tactical RMM og implementeres af IT-virksomheder, MSP'er og hjemmelabs til at administrere alt fra en håndfuld personlige enheder til tusindvis af kundeenheder.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i MeshCentral

Fjernskrivebord og shell

Tag kontrol over Windows-, macOS-, Linux- og FreeBSD-maskiner via en hurtig webbaseret fjernskrivebords-, shell- og filoverførselsgrænseflade – ingen klientinstallation påkrævet.

Letvægtsagent

Små native agenter opretter udgående forbindelse fra hver enhed, så MeshCentral fungerer gennem firewalls og NAT uden VPN-tunneler eller åbne indgående porte på administrerede værter.

Enhedsgrupper og politikker

Organiser endepunkter i mesh-grupper med rollebaserede tilladelser, planlagte opgaver og massehandlinger, så store flåder forbliver håndterbare.

To-faktor godkendelse

Indbygget TOTP, WebAuthn og e-mail 2FA holder administratorkonsollen sikker, selv når den er eksponeret for det offentlige internet.

Sessionoptagelse og revision

Valgfri optagelse af fjernskrivebordssessioner samt en detaljeret revisionslog giver dig mulighed for at gennemgå hver handling udført af hver administrator.

REST og WebSocket API'er

Omfattende API'er giver dig mulighed for at scriptstyre enhedshåndtering, integrere med billetværktøjer eller bygge oven på MeshCentral som grundlaget for en tilpasset RMM.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre MeshCentral

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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