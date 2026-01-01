MeshCentral er en komplet open source-fjernovervågnings- og administrationsplatform, der lader dig overtage fjernskriveborde, køre shells, overføre filer og inspicere enhedstelemetri på tværs af Windows-, macOS-, Linux- og FreeBSD-maskiner fra en enkelt webkonsol. Lette agenter kører på hver administreret enhed og opretter udgående forbindelse til din MeshCentral-server, så du kan nå dem gennem firewalls og NAT uden VPN-tunneler.

Selv-hosting af MeshCentral på din VPS giver dig en privat TeamViewer- eller AnyDesk-erstatning uden gebyrer pr. plads, ingen båndbreddebegrænsninger og ingen tredjepartsadgang til dine fjernsessioner. Platformen er kerneteknologien bag Tactical RMM og implementeres af IT-virksomheder, MSP'er og hjemmelabs til at administrere alt fra en håndfuld personlige enheder til tusindvis af kundeenheder.