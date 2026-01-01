Ghostfolio er et open source-personligt finansdashboard, der samler din investeringsportefølje på tværs af flere aktivklasser — aktier, ETF'er, kryptovalutaer og mere — i en enkelt samlet oversigt. Det leverer detaljerede præstationsanalyser, tidsvægtede afkast og markedsdata i realtid uden at sende dine finansielle data til tredjepartstjenester.

Selv-hosting af Ghostfolio på din VPS giver dig fuldt ejerskab over følsomme finansielle oplysninger. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til holdbar datalagring og Redis til caching, hvilket sikrer hurtige porteføljeberegninger og pålidelig ydeevne, efterhånden som din transaktionshistorik vokser.