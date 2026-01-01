Udrul Ghostfolio med enkeltklikinstallation
Privatlivsfokuseret open source-dashboard til formueforvaltning for sporing af investeringer på tværs af aktier, ETF'er og krypto.
Vælg en VPS-pakke til Ghostfolio
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ghostfolio
Ghostfolio er et open source-personligt finansdashboard, der samler din investeringsportefølje på tværs af flere aktivklasser — aktier, ETF'er, kryptovalutaer og mere — i en enkelt samlet oversigt. Det leverer detaljerede præstationsanalyser, tidsvægtede afkast og markedsdata i realtid uden at sende dine finansielle data til tredjepartstjenester.
Selv-hosting af Ghostfolio på din VPS giver dig fuldt ejerskab over følsomme finansielle oplysninger. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til holdbar datalagring og Redis til caching, hvilket sikrer hurtige porteføljeberegninger og pålidelig ydeevne, efterhånden som din transaktionshistorik vokser.
Vigtige funktioner i Ghostfolio
Multiaktivsporing
Overvåg aktier, ETF'er, kryptovalutaer, obligationer og alternative aktiver i ét samlet porteføljedashboard.
Præstationsanalyser
Detaljerede tidsvægtede afkast, intern rente og annualiserede præstationsmålinger hjælper dig med at evaluere dine investeringsbeslutninger.
Design med fokus på privatliv
Alle finansielle data forbliver på din egen server – ingen tredjeparts cloudadgang til din portefølje eller transaktionshistorik.
Udbyttesporing
Spor udbytteindtægter og udbetalinger på tværs af alle beholdninger med indtægtsrapportering og udbytteberegninger.
CSV-import
Importer transaktioner fra CSV-filer og forskellige mæglerplatforme for hurtigt at onboarde din eksisterende porteføljehistorik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ghostfolio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.