Udrul Snipe-IT med installation med ét klik
Gratis open source IT-aktivstyring til sporing af hardware, softwarelicenser og afskrivning på tværs af din organisation.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Snipe-IT
Snipe-IT er et kraftfuldt, open source IT-aktivstyringssystem bygget på Laravel, der hjælper organisationer med at spore hardwareaktiver, softwarelicenser, tilbehør og forbrugsvarer gennem hele deres livscyklus. Med over 13.000 GitHub-stjerner tilbyder det funktioner i virksomhedsklasse, herunder ind-/udtjekningsarbejdsgange, afskrivningssporing, garantistyring og omfattende rapportering — alt sammen uden dyre licensgebyrer.
Selv-hosting af Snipe-IT på din VPS giver dig fuldt ejerskab over følsomme aktiv- og licensdata uden tilbagevendende omkostninger pr. bruger eller pr. aktiv. Den MariaDB-understøttede implementering skalerer fra små teams til store virksomheder og håndterer tusindvis af aktiver, samtidig med at den opretholder hurtige forespørgsler til stregkodescanning, rapportering og REST API-integrationer.
Vigtige funktioner i Snipe-IT
Aktivindtjekning/-udtjekning
Spor præcist, hvem der har hvilket aktiv til enhver tid med en strømlinet arbejdsgang for ind- og udtjekning og automatiske e-mailnotifikationer.
Licensadministration
Administrer softwarelicensnøgler, antal pladser og fornyelsesdatoer for at opretholde overholdelse og forhindre over- eller underlicensering.
Afskrivningssporing
Beregn aktivaafskrivning ved hjælp af lineære eller degressive afskrivningsmetoder for nøjagtig finansiel rapportering og regnskab.
Stregkode og QR-koder
Generer og scan stregkoder eller QR-koder for hvert aktiv, hvilket muliggør hurtige fysiske revisioner og mobilvenlig lagerstyring.
REST API og Rapportering
Eksporter data til CSV eller Excel, og integrer med eksterne systemer via en fuld REST API til automatisering og arbejdsgange for business intelligence.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Snipe-IT
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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