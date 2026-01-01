Snipe-IT er et kraftfuldt, open source IT-aktivstyringssystem bygget på Laravel, der hjælper organisationer med at spore hardwareaktiver, softwarelicenser, tilbehør og forbrugsvarer gennem hele deres livscyklus. Med over 13.000 GitHub-stjerner tilbyder det funktioner i virksomhedsklasse, herunder ind-/udtjekningsarbejdsgange, afskrivningssporing, garantistyring og omfattende rapportering — alt sammen uden dyre licensgebyrer.

Selv-hosting af Snipe-IT på din VPS giver dig fuldt ejerskab over følsomme aktiv- og licensdata uden tilbagevendende omkostninger pr. bruger eller pr. aktiv. Den MariaDB-understøttede implementering skalerer fra små teams til store virksomheder og håndterer tusindvis af aktiver, samtidig med at den opretholder hurtige forespørgsler til stregkodescanning, rapportering og REST API-integrationer.