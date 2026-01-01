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Udrul Snipe-IT med installation med ét klik

Gratis open source IT-aktivstyring til sporing af hardware, softwarelicenser og afskrivning på tværs af din organisation.

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40,99kr./md.
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Vælg en VPS-pakke til Snipe-IT

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Snipe-IT

Snipe-IT er et kraftfuldt, open source IT-aktivstyringssystem bygget på Laravel, der hjælper organisationer med at spore hardwareaktiver, softwarelicenser, tilbehør og forbrugsvarer gennem hele deres livscyklus. Med over 13.000 GitHub-stjerner tilbyder det funktioner i virksomhedsklasse, herunder ind-/udtjekningsarbejdsgange, afskrivningssporing, garantistyring og omfattende rapportering — alt sammen uden dyre licensgebyrer.

Selv-hosting af Snipe-IT på din VPS giver dig fuldt ejerskab over følsomme aktiv- og licensdata uden tilbagevendende omkostninger pr. bruger eller pr. aktiv. Den MariaDB-understøttede implementering skalerer fra små teams til store virksomheder og håndterer tusindvis af aktiver, samtidig med at den opretholder hurtige forespørgsler til stregkodescanning, rapportering og REST API-integrationer.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Snipe-IT

Aktivindtjekning/-udtjekning

Spor præcist, hvem der har hvilket aktiv til enhver tid med en strømlinet arbejdsgang for ind- og udtjekning og automatiske e-mailnotifikationer.

Licensadministration

Administrer softwarelicensnøgler, antal pladser og fornyelsesdatoer for at opretholde overholdelse og forhindre over- eller underlicensering.

Afskrivningssporing

Beregn aktivaafskrivning ved hjælp af lineære eller degressive afskrivningsmetoder for nøjagtig finansiel rapportering og regnskab.

Stregkode og QR-koder

Generer og scan stregkoder eller QR-koder for hvert aktiv, hvilket muliggør hurtige fysiske revisioner og mobilvenlig lagerstyring.

REST API og Rapportering

Eksporter data til CSV eller Excel, og integrer med eksterne systemer via en fuld REST API til automatisering og arbejdsgange for business intelligence.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Snipe-IT

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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