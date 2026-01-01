Udrul Gopeed med ét-kliksinstallation.
Hurtig multi-protokol downloadmanager, der understøtter HTTP, BitTorrent og magnetlinks fra enhver webbrowser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Gopeed
Gopeed er en open source, højhastigheds-downloadmanager, der accelererer overførsler ved at opdele hver fil i flere samtidige forbindelser. Den understøtter HTTP, HTTPS, BitTorrent og magnetlinks ud af boksen, og dens udvidelsessystem giver dig mulighed for at tilføje understøttelse for yderligere sider og protokoller. Bygget på en Go-motor med en ren webgrænseflade kører Gopeed ens overalt og administreres udelukkende fra din browser.
At selvhoste Gopeed på din VPS betyder, at downloads kører med datacenterbåndbredde og afsluttes i baggrunden, uafhængigt af din lokale enhed eller forbindelse. Færdige filer gemmes serverside til senere hentning, og du bevarer fuld kontrol over din downloadhistorik og data uden at være afhængig af browserudvidelser eller kommercielle downloadtjenester.
Vigtige funktioner i Gopeed
Multiforbindelsesacceleration
Opdeler hver download i flere parallelle forbindelser for at bruge al tilgængelig båndbredde og afslutte hurtigere.
Multi-protokolsupport
Download via HTTP, HTTPS, BitTorrent og magnetlinks fra en enkelt samlet grænseflade.
Udvidelsessystem
Installer udvidelser for at tilføje understøttelse af nye websteder, protokoller og tilpasset downloadadfærd.
Browserbaseret administration
Sæt i kø, overvåg og kontroller hver download fra enhver enhed med en webbrowser – ingen klientinstallation påkrævet.
Datacenterdownloadhastigheder
Downloads kører på din VPS med fuld serverbåndbredde, hvilket frigør din lokale enhed og internetforbindelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gopeed
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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