Gopeed er en open source, højhastigheds-downloadmanager, der accelererer overførsler ved at opdele hver fil i flere samtidige forbindelser. Den understøtter HTTP, HTTPS, BitTorrent og magnetlinks ud af boksen, og dens udvidelsessystem giver dig mulighed for at tilføje understøttelse for yderligere sider og protokoller. Bygget på en Go-motor med en ren webgrænseflade kører Gopeed ens overalt og administreres udelukkende fra din browser.

At selvhoste Gopeed på din VPS betyder, at downloads kører med datacenterbåndbredde og afsluttes i baggrunden, uafhængigt af din lokale enhed eller forbindelse. Færdige filer gemmes serverside til senere hentning, og du bevarer fuld kontrol over din downloadhistorik og data uden at være afhængig af browserudvidelser eller kommercielle downloadtjenester.