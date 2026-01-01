Rocket.Chat er en fuldt open source-teamkommunikationsplatform, som over 12 millioner brugere har tillid til, og som er implementeret i tusindvis af organisationer verden over, herunder NASA, den amerikanske flåde og Deutsche Telekom. Den tilbyder kanaler, direkte beskeder, videokonferencer, fildeling, skærmdeling og et omfattende integrationsøkosystem – alt sammen uden at være afhængig af tredjeparts infrastruktur.

Selvhosting af Rocket.Chat på din egen VPS giver dit team et privat kommunikationshub med nul brugerbaserede gebyrer og fuld kontrol over dine data. Denne implementering bruger MongoDB med et replikasæt for høj dataintegritet, hvilket sikrer, at dine beskeder, filer og samtalehistorik forbliver holdbare og tilgængelige. Den indledende administratorkonto oprettes automatisk ved hjælp af de legitimationsoplysninger, der er konfigureret ved implementeringen.