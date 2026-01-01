Udrul Rocket.Chat med enkeltklikinstallation
Open source teamkommunikationsplatform med realtidsbeskeder, videoopkald og komplet dataejerskab.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Rocket.Chat
Rocket.Chat er en fuldt open source-teamkommunikationsplatform, som over 12 millioner brugere har tillid til, og som er implementeret i tusindvis af organisationer verden over, herunder NASA, den amerikanske flåde og Deutsche Telekom. Den tilbyder kanaler, direkte beskeder, videokonferencer, fildeling, skærmdeling og et omfattende integrationsøkosystem – alt sammen uden at være afhængig af tredjeparts infrastruktur.
Selvhosting af Rocket.Chat på din egen VPS giver dit team et privat kommunikationshub med nul brugerbaserede gebyrer og fuld kontrol over dine data. Denne implementering bruger MongoDB med et replikasæt for høj dataintegritet, hvilket sikrer, at dine beskeder, filer og samtalehistorik forbliver holdbare og tilgængelige. Den indledende administratorkonto oprettes automatisk ved hjælp af de legitimationsoplysninger, der er konfigureret ved implementeringen.
Vigtige funktioner i Rocket.Chat
Beskeder i realtid
Organiserede teamsamtaler i vedvarende kanaler med tråde, reaktioner, beskedfastgørelse og fuldtekstsøgning på tværs af historikken.
Video- og lydopkald
Indbygget videokonference med skærmdeling via Jitsi, BigBlueButton eller native WebRTC — ingen eksterne mødeværktøjer påkrævet.
Omnichannelindbakke
Administrer kundesamtaler fra LiveChat, e-mail, WhatsApp, Telegram og andre kanaler i en samlet indbakke.
Virksomhedssikkerhed
LDAP, SAML SSO, tofaktorgodkendelse, ende-til-ende-kryptering og granulær rollebaseret adgangskontrol til miljøer med høje compliance-krav.
Omfattende integrationer
Forbind til GitHub, Jira, GitLab og hundredvis af andre værktøjer via webhooks, skråstregskommandoer og en indbygget app-markedsplads.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rocket.Chat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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