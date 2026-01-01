Udrul PigeonPod med etklikinstallation
Selvhostet podcastfeedgenerator, der konverterer YouTube- og Bilibili-kanaler til abonnerbare RSS-feeds til enhver podcastapp.
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Hvad du kan bygge med PigeonPod
PigeonPod er en selvhostet podcastfeedgenerator, der omdanner YouTube-kanaler, afspilningslister, videoer og Bilibili-indhold til standard RSS-podcastfeeds. Abonner på enhver YouTube-kanal inde i PigeonPod, og den downloader automatisk nye episoder som lyd eller video, genererer et adgangskodebeskyttet RSS-feed, som enhver podcastklient — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — kan abonnere direkte på.
I modsætning til browserudvidelser eller manuelle løsninger håndterer PigeonPod hele pipelinen på din egen server: abonnement, download via yt-dlp, transkodning via ffmpeg, feedgenerering og RSS-servering. Alle nødvendige værktøjer er samlet i Docker-imaget — intet andet at installere eller konfigurere.
Vigtige funktioner i PigeonPod
YouTubeimport og Bilibiliimport
Abonner på YouTube-kanaler, afspilningslister og individuelle videoer, eller Bilibili-kanaler og afspilningslister – PigeonPod sporer nye uploads og synkroniserer dem automatisk.
Standard RSS-feed-output
Genererer adgangskodebeskyttede RSS-feeds, som enhver podcast-app kan abonnere på, og bringer dine YouTube-abonnementer ind i din almindelige arbejdsgang for podcastlytning.
Lyd- og videokvalitetskontrol
Konfigurer outputformat, bitrate og kvalitet pr. feed, så du får kompakte lydfiler til lytning eller fuld video til visning — uden at downloade igen.
Episodefiltre og grænser
Indstil søgeordsfiltre, varighedstærskler og grænser for antal episoder pr. feed for at holde abonnementer fokuseret på indhold, du faktisk ønsker.
S3 og lokallagring
Gem downloadede episoder på VPS-volumen eller videresend dem til enhver S3-kompatibel tjeneste – MinIO, Cloudflare R2 eller AWS S3 – til større biblioteker.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PigeonPod
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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