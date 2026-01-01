PigeonPod er en selvhostet podcastfeedgenerator, der omdanner YouTube-kanaler, afspilningslister, videoer og Bilibili-indhold til standard RSS-podcastfeeds. Abonner på enhver YouTube-kanal inde i PigeonPod, og den downloader automatisk nye episoder som lyd eller video, genererer et adgangskodebeskyttet RSS-feed, som enhver podcastklient — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — kan abonnere direkte på.

I modsætning til browserudvidelser eller manuelle løsninger håndterer PigeonPod hele pipelinen på din egen server: abonnement, download via yt-dlp, transkodning via ffmpeg, feedgenerering og RSS-servering. Alle nødvendige værktøjer er samlet i Docker-imaget — intet andet at installere eller konfigurere.