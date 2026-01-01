Installer NocoDB med enkeltklikinstallation.
Opensource Airtable-alternativ, der omdanner enhver SQL-database til et samarbejdsregneark med automatisk genererede API'er.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med NocoDB
NocoDB er det førende open source Airtable-alternativ, der omdanner PostgreSQL, MySQL og andre SQL-databaser til intuitive regnearksgrænseflader, som ikke-tekniske brugere trygt kan administrere. Det tilbyder gitter-, kanban-, galleri-, kalender- og formularvisninger sammen med automatisk genererede REST- og GraphQL-API'er, rige felttyper og samarbejde i realtid – alt sammen uden pris pr. bruger.
Selv-hosting af NocoDB på din VPS sikrer, at følsomme forretningsdata aldrig forlader din infrastruktur, eliminerer prisbegrænsninger baseret på antal brugere og giver dit team den fulde kraft af en relationel database bag en no-code front-end, som alle kan bruge.
Vigtige funktioner i NocoDB
Flere visningstyper
Skift mellem gitter-, kanban-, galleri-, kalender- og formularvisninger for de samme data, så hvert teammedlem kan arbejde i det format, der passer til deres arbejdsgang.
Automatisk genererede API'er
Hver tabel eksponerer automatisk REST- og GraphQL-endepunkter, hvilket gør det muligt for udviklere at bygge brugerdefinerede integrationer og frontends uden at skrive backendkode.
Rige felttyper
Vedhæftede filer, formler, opslag, sammenlægninger og linkede poster giver regnearkets styrke til dine relationelle data uden komplekse SQL-forespørgsler.
Granulær adgangskontrol
Indstil arbejdsområde-, base- og tabelniveau-tilladelser med rolleadministration, så hvert teammedlem kun ser det, de har brug for.
Webhookautomatisering
Udløs eksterne arbejdsgange og integrationer automatisk, når data ændres, og forbind NocoDB til dine eksisterende værktøjer uden brugerdefineret kode.
Airtableimport
Migrer eksisterende Airtable-baser, CSV-filer eller Excel-ark med skemadetektion, hvilket gør det nemt at skifte uden at skulle genopbygge dine data fra bunden.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NocoDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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