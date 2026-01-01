NocoDB er det førende open source Airtable-alternativ, der omdanner PostgreSQL, MySQL og andre SQL-databaser til intuitive regnearksgrænseflader, som ikke-tekniske brugere trygt kan administrere. Det tilbyder gitter-, kanban-, galleri-, kalender- og formularvisninger sammen med automatisk genererede REST- og GraphQL-API'er, rige felttyper og samarbejde i realtid – alt sammen uden pris pr. bruger.

Selv-hosting af NocoDB på din VPS sikrer, at følsomme forretningsdata aldrig forlader din infrastruktur, eliminerer prisbegrænsninger baseret på antal brugere og giver dit team den fulde kraft af en relationel database bag en no-code front-end, som alle kan bruge.