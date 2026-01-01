Op til 70% rabat på Kotaemon

Installer Kotaemon med enkeltklikinstallation

Open source-dokument Q og A-chatbot til at chatte med dine filer ved hjælp af enhver LLM-udbyder.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Installer Kotaemon med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til Kotaemon

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Kotaemon

Kotaemon er et rent, tilpasseligt RAG-baseret værktøj til spørgsmål og svar baseret på dokumenter, der forbinder til den LLM, du vælger — fra OpenAI og Azure til en selvhostet Ollama-instans. Upload PDF'er, Word-dokumenter, regneark og billeder, stil derefter spørgsmål og modtag svar understøttet af præcise citater fra kildematerialet.

I modsætning til skybaserede dokument-AI-tjenester holder selvhosting af Kotaemon dine filer private på din egen VPS. Den fulde billedvariant i denne skabelon tilføjer Tesseract OCR, LibreOffice-formatparsing og multimodal dokumenthåndtering, hvilket gør den velegnet til scannede PDF'er, Office-filer og billedtunge dokumenter.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Kotaemon

Multi-LLM-support

Opret forbindelse til OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral eller enhver Ollama-hostet lokal model uden at migrere dine dokumenter eller chathistorik.

Henvisningsbaserede svar

Hvert svar henviser til de præcise passager i dine kildedokumenter, så du kan verificere påstande og spore information direkte.

OCR og Office-parsing

Tesseract OCR, LibreOffice og ffmpeg er samlet til at håndtere scannede PDF'er, Word- og PowerPoint-filer og billedbaserede dokumenter indbygget.

GraphRAG-hentning

Valgfrie GraphRAG og LightRAG backends forbedrer genfindingsnøjagtigheden for store eller tæt krydsrefererede dokumentsæt.

Multibrugeradgang

Indbygget brugeradministration lader teammedlemmer hver især vedligeholde private dokumentsamlinger under en enkelt delt implementering.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kotaemon

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

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