Installer Kotaemon med enkeltklikinstallation
Open source-dokument Q og A-chatbot til at chatte med dine filer ved hjælp af enhver LLM-udbyder.
Vælg en VPS-pakke til Kotaemon
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kotaemon
Kotaemon er et rent, tilpasseligt RAG-baseret værktøj til spørgsmål og svar baseret på dokumenter, der forbinder til den LLM, du vælger — fra OpenAI og Azure til en selvhostet Ollama-instans. Upload PDF'er, Word-dokumenter, regneark og billeder, stil derefter spørgsmål og modtag svar understøttet af præcise citater fra kildematerialet.
I modsætning til skybaserede dokument-AI-tjenester holder selvhosting af Kotaemon dine filer private på din egen VPS. Den fulde billedvariant i denne skabelon tilføjer Tesseract OCR, LibreOffice-formatparsing og multimodal dokumenthåndtering, hvilket gør den velegnet til scannede PDF'er, Office-filer og billedtunge dokumenter.
Vigtige funktioner i Kotaemon
Multi-LLM-support
Opret forbindelse til OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral eller enhver Ollama-hostet lokal model uden at migrere dine dokumenter eller chathistorik.
Henvisningsbaserede svar
Hvert svar henviser til de præcise passager i dine kildedokumenter, så du kan verificere påstande og spore information direkte.
OCR og Office-parsing
Tesseract OCR, LibreOffice og ffmpeg er samlet til at håndtere scannede PDF'er, Word- og PowerPoint-filer og billedbaserede dokumenter indbygget.
GraphRAG-hentning
Valgfrie GraphRAG og LightRAG backends forbedrer genfindingsnøjagtigheden for store eller tæt krydsrefererede dokumentsæt.
Multibrugeradgang
Indbygget brugeradministration lader teammedlemmer hver især vedligeholde private dokumentsamlinger under en enkelt delt implementering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kotaemon
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.