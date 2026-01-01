Kotaemon er et rent, tilpasseligt RAG-baseret værktøj til spørgsmål og svar baseret på dokumenter, der forbinder til den LLM, du vælger — fra OpenAI og Azure til en selvhostet Ollama-instans. Upload PDF'er, Word-dokumenter, regneark og billeder, stil derefter spørgsmål og modtag svar understøttet af præcise citater fra kildematerialet.

I modsætning til skybaserede dokument-AI-tjenester holder selvhosting af Kotaemon dine filer private på din egen VPS. Den fulde billedvariant i denne skabelon tilføjer Tesseract OCR, LibreOffice-formatparsing og multimodal dokumenthåndtering, hvilket gør den velegnet til scannede PDF'er, Office-filer og billedtunge dokumenter.