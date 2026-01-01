Udrul TaskTrove med enkeltklikinstallation
Selvhostet personlig opgavestyring med naturlig sprogparsing, gentagne opgaver samt Kanban- og kalendervisninger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med TaskTrove
TaskTrove er en letvægts, selvhostet opgavestyringsapplikation, der gemmer alle data som almindelige JSON-filer — ingen database påkrævet. Den parser naturligt sproginput for datoer og tidspunkter, understøtter ubegrænsede underopgaver og gentagne opgavemønstre, og organiserer arbejde i projekter med farvekodede etiketter. Flere visninger — liste, Kanban-tavle og kalender — lader dig arbejde med opgaver i det layout, der passer bedst til øjeblikket.
I modsætning til cloud to-do-apps, der synkroniserer data via tredjepartsservere, kører TaskTrove udelukkende på din egen VPS uden sporing, brugsanalyser og eksterne API-afhængigheder. Opgavedata gemmes som læsbare JSON-filer, der kan sikkerhedskopieres, overføres eller inspiceres med enhver teksteditor.
Vigtige funktioner i TaskTrove
Naturlig sprogparsing
Skriv "i morgen kl. 14" eller "hver fredag" for at indstille forfaldsdatoer og gentagne tidsplaner uden at røre en datovælger.
Kanban og kalendervisninger
Skift mellem liste-, Kanban-tavle- og kalenderlayouts for at arbejde med dine opgaver i den visning, der bedst matcher dit nuværende fokus.
Gentagende opgavemønstre
Indstil daglige, ugentlige, månedlige eller fuldt tilpassede gentagelsesregler, så rutineopgaver omplanlægger sig selv automatisk uden manuel indtastning.
Projektorganisation
Gruppér opgaver i projekter med sektioner, farvekodede etiketter og ubegrænsede underopgaver for at holde komplekst arbejde struktureret og overskueligt.
Filbaseret lagring
Alle opgaver gemmes som almindelige JSON-filer — nemme at sikkerhedskopiere, overføre til en anden instans eller læse direkte uden et databaseværktøj.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TaskTrove
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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