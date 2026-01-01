TaskTrove er en letvægts, selvhostet opgavestyringsapplikation, der gemmer alle data som almindelige JSON-filer — ingen database påkrævet. Den parser naturligt sproginput for datoer og tidspunkter, understøtter ubegrænsede underopgaver og gentagne opgavemønstre, og organiserer arbejde i projekter med farvekodede etiketter. Flere visninger — liste, Kanban-tavle og kalender — lader dig arbejde med opgaver i det layout, der passer bedst til øjeblikket.

I modsætning til cloud to-do-apps, der synkroniserer data via tredjepartsservere, kører TaskTrove udelukkende på din egen VPS uden sporing, brugsanalyser og eksterne API-afhængigheder. Opgavedata gemmes som læsbare JSON-filer, der kan sikkerhedskopieres, overføres eller inspiceres med enhver teksteditor.