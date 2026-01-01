Op til 70% rabat på Fleet

Implementer Fleet med et-klik installation.

Open source-enhedsstyringsplatform til forespørgsel, overvågning og sikring af slutpunkter på tværs af macOS, Windows, Linux og ChromeOS.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Implementer Fleet med et-klik installation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Fleet

Fleet er en open source-enhedsstyringsplatform bygget på osquery, der giver sikkerheds- og IT-teams SQL-lignende adgang i realtid til hvert tilmeldte slutpunkt. I modsætning til traditionelle MDM- eller agentbaserede værktøjer kan Fleet besvare spørgsmål om enhedens tilstand — installeret software, kørende processer, åbne netværksforbindelser, logget-ind brugere — øjeblikkeligt fra et web-dashboard eller en API i stedet for at vente på planlagte indsamlingsvinduer.

Selv-hosting af Fleet på din egen VPS holder al slutpunkts-telemetri på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. enhed og uden data sendt til ekstern SaaS. En enkelt Fleet-instans kan administrere hundreder til tusinder af enheder på tværs af macOS, Windows, Linux og ChromeOS fra én samlet grænseflade.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Fleet

Live Endepunktsforespørgsler

Kør SQL-forespørgsler mod enhver tilmeldt enhed i realtid for at besvare sikkerheds- og IT-spørgsmål uden at vente på planlagte scanninger.

Sårbarhedsadministration

Fleet matcher løbende installerede softwareversioner mod CVE-databaser og afdækker sårbare pakker på tværs af alle tilmeldte enheder.

Tværplatform MDM

Registrer og administrer macOS- og Windows-enheder via native MDM-profiler uden at implementere en separat MDM-server.

Politikhåndhævelse

Definer den forventede enhedsstatus som politikker, og overvåg hvilke slutpunkter der overholder, og hvilke der kræver afhjælpning fra et centralt dashboard.

GitOpskonfiguration

Administrer forespørgsler, politikker og agentkonfigurationer som kode i Git, så ændringer er versionsstyret og kan revideres.

REST API og CLI

Automatiser tilmelding, forespørgselsplanlægning og rapportering via en komplet REST API eller fleetctl kommandolinjeværktøjet.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fleet

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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30-dages tilfredshedsgaranti

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