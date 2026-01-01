Implementer Fleet med et-klik installation.
Open source-enhedsstyringsplatform til forespørgsel, overvågning og sikring af slutpunkter på tværs af macOS, Windows, Linux og ChromeOS.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Fleet
Fleet er en open source-enhedsstyringsplatform bygget på osquery, der giver sikkerheds- og IT-teams SQL-lignende adgang i realtid til hvert tilmeldte slutpunkt. I modsætning til traditionelle MDM- eller agentbaserede værktøjer kan Fleet besvare spørgsmål om enhedens tilstand — installeret software, kørende processer, åbne netværksforbindelser, logget-ind brugere — øjeblikkeligt fra et web-dashboard eller en API i stedet for at vente på planlagte indsamlingsvinduer.
Selv-hosting af Fleet på din egen VPS holder al slutpunkts-telemetri på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. enhed og uden data sendt til ekstern SaaS. En enkelt Fleet-instans kan administrere hundreder til tusinder af enheder på tværs af macOS, Windows, Linux og ChromeOS fra én samlet grænseflade.
Vigtige funktioner i Fleet
Live Endepunktsforespørgsler
Kør SQL-forespørgsler mod enhver tilmeldt enhed i realtid for at besvare sikkerheds- og IT-spørgsmål uden at vente på planlagte scanninger.
Sårbarhedsadministration
Fleet matcher løbende installerede softwareversioner mod CVE-databaser og afdækker sårbare pakker på tværs af alle tilmeldte enheder.
Tværplatform MDM
Registrer og administrer macOS- og Windows-enheder via native MDM-profiler uden at implementere en separat MDM-server.
Politikhåndhævelse
Definer den forventede enhedsstatus som politikker, og overvåg hvilke slutpunkter der overholder, og hvilke der kræver afhjælpning fra et centralt dashboard.
GitOpskonfiguration
Administrer forespørgsler, politikker og agentkonfigurationer som kode i Git, så ændringer er versionsstyret og kan revideres.
REST API og CLI
Automatiser tilmelding, forespørgselsplanlægning og rapportering via en komplet REST API eller fleetctl kommandolinjeværktøjet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fleet
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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