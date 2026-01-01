Fleet er en open source-enhedsstyringsplatform bygget på osquery, der giver sikkerheds- og IT-teams SQL-lignende adgang i realtid til hvert tilmeldte slutpunkt. I modsætning til traditionelle MDM- eller agentbaserede værktøjer kan Fleet besvare spørgsmål om enhedens tilstand — installeret software, kørende processer, åbne netværksforbindelser, logget-ind brugere — øjeblikkeligt fra et web-dashboard eller en API i stedet for at vente på planlagte indsamlingsvinduer.

Selv-hosting af Fleet på din egen VPS holder al slutpunkts-telemetri på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. enhed og uden data sendt til ekstern SaaS. En enkelt Fleet-instans kan administrere hundreder til tusinder af enheder på tværs af macOS, Windows, Linux og ChromeOS fra én samlet grænseflade.