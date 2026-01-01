Udrul JumpServer med étkliksinstallation
Open source-platform til privilegeret adgangsstyring for centraliseret SSH-, RDP- og databaseadgang til al din infrastruktur.
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Hvad du kan bygge med JumpServer
JumpServer er en open source-platform til Privilegeret Adgangsstyring (PAM), der tilbyder en centraliseret gateway til adgang til alle infrastrukturaktiver — servere, databaser, Kubernetes-klynger og netværksenheder. I stedet for at distribuere SSH-nøgler eller dele adgangskoder direkte, autentificerer teams sig via JumpServer, som fungerer som proxy for hver forbindelse, logger al aktivitet og optager sessioner til revisions- og complianceformål. Adgang styres af rollebaserede tilladelser og valgfri godkendelses-workflows.
Selv-hosting af JumpServer holder alle sessionsoptagelser, adgangslogfiler og lagrede legitimationsoplysninger på din egen infrastruktur — afgørende for overholdelsesrammer som SOX, PCI-DSS og ISO 27001, der kræver revisionsspor og bevis for, at adgang til følsomme systemer kontrolleres og overvåges.
Vigtige funktioner i JumpServer
Centraliseret adgangsgateway
Diriger alle SSH-, RDP-, VNC- og databaseforbindelser gennem en enkelt revideret proxy, hvilket eliminerer direkte eksponering af legitimationsoplysninger for ingeniører.
Sessionsoptagelse og afspilning
Hver privilegeret session optages og kan afspilles i browseren, hvilket giver sikkerhedsteams et komplet revisionsspor af al infrastrukturaktivitet.
Rollebaseret adgangskontrol
Giv brugere adgang til specifikke aktiver med finkornede tilladelser og tidsbegrænsede godkendelses-arbejdsgange, så legitimationsoplysninger aldrig deles direkte.
Multiprotokolunderstøttelse
Administrer Linux-servere via SSH, Windows-maskiner via RDP eller VNC, relationelle databaser, Kubernetes-klynger og netværksenheder fra én platform.
Indbygget adgangsoplysningsboks
Gem, roter og udlever legitimationsoplysninger automatisk, så brugere opretter forbindelse via JumpServer uden nogensinde at kende de underliggende adgangskoder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre JumpServer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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