JumpServer er en open source-platform til Privilegeret Adgangsstyring (PAM), der tilbyder en centraliseret gateway til adgang til alle infrastrukturaktiver — servere, databaser, Kubernetes-klynger og netværksenheder. I stedet for at distribuere SSH-nøgler eller dele adgangskoder direkte, autentificerer teams sig via JumpServer, som fungerer som proxy for hver forbindelse, logger al aktivitet og optager sessioner til revisions- og complianceformål. Adgang styres af rollebaserede tilladelser og valgfri godkendelses-workflows.

Selv-hosting af JumpServer holder alle sessionsoptagelser, adgangslogfiler og lagrede legitimationsoplysninger på din egen infrastruktur — afgørende for overholdelsesrammer som SOX, PCI-DSS og ISO 27001, der kræver revisionsspor og bevis for, at adgang til følsomme systemer kontrolleres og overvåges.