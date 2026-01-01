Installer FossFLOW med enkeltklikinstallation.
Privatlivsfokuseret browserbaseret isometrisk diagramværktøj til visualisering af infrastruktur og systemarkitektur.
Vælg en VPS-pakke til FossFLOW
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FossFLOW
FossFLOW er en open source Progressive Web App til at skabe professionelle isometriske infrastruktursdiagrammer direkte i din browser. I modsætning til cloud-diagramværktøjer, der gemmer din arkitekturdokumentation på tredjeparts-servere, fungerer FossFLOW udelukkende klient-side. Med automatisk lagring hvert 5. sekund, JSON-eksport og offline-understøttelse holder den følsomme netværkstopologier og systemdesign under din kontrol til enhver tid.
Implementering af FossFLOW på din VPS tilføjer server-side diagramvedholdenhed, så diagrammer overlever browsersessioner og er tilgængelige for hele dit team fra enhver enhed – uden at e-maile filer eller at stole på kommercielle platforme, der er underlagt datalagringspolitikker og sikkerhedsbrud.
Vigtige funktioner i FossFLOW
Isometrisk diagrammering
Opret isometriske diagrammer i 3D-stil, der kommunikerer infrastrukturlayouts, rackkonfigurationer og systemniveauer mere tydeligt end flade 2D-diagrammer.
Autolagring hvert 5. sekund
Arbejdet gemmes automatisk hvert 5. sekund, hvilket eliminerer risikoen for at miste fremskridt under lange diagramtegningssessioner.
Offlinekundeservice
Opret og rediger diagrammer uden internetforbindelse – al behandling sker i din browser, uden at der kræves serverkald.
JSON-import og -eksport
Del diagrammer som bærbare JSON-filer, eller importer eksisterende diagrammer til redigering uden proprietær formatlåsning.
Ingen konti påkrævet
Applikationen kræver ingen brugerregistrering eller godkendelse, hvilket gør den øjeblikkeligt tilgængelig for alle på dit team.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FossFLOW
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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