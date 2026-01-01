FossFLOW er en open source Progressive Web App til at skabe professionelle isometriske infrastruktursdiagrammer direkte i din browser. I modsætning til cloud-diagramværktøjer, der gemmer din arkitekturdokumentation på tredjeparts-servere, fungerer FossFLOW udelukkende klient-side. Med automatisk lagring hvert 5. sekund, JSON-eksport og offline-understøttelse holder den følsomme netværkstopologier og systemdesign under din kontrol til enhver tid.

Implementering af FossFLOW på din VPS tilføjer server-side diagramvedholdenhed, så diagrammer overlever browsersessioner og er tilgængelige for hele dit team fra enhver enhed – uden at e-maile filer eller at stole på kommercielle platforme, der er underlagt datalagringspolitikker og sikkerhedsbrud.