Installer RabbitMQ med enkeltklikinstallation.
Open source AMQP-meddelelsesmægler til pålidelig asynkron meddelelsesudveksling mellem distribuerede applikationskomponenter.
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Hvad du kan bygge med RabbitMQ
RabbitMQ er de facto standard open source-meddelelsesmægleren, der implementerer AMQP sammen med understøttelse af MQTT, STOMP og andre protokoller. Den afkobler producenter og forbrugere, så meddelelser sikkert sættes i kø, når modtagere er utilgængelige, og leveres pålideligt, når de genopretter forbindelse – hvilket eliminerer skrøbeligheden ved direkte API-kald mellem tjenester.
Selv-hosting af RabbitMQ fjerner prisfastsættelse pr. meddelelse og leverandørlåsning, holder følsomme forretningshændelser inden for din egen infrastruktur og giver dig fuld kontrol over køkonfigurationer, routingregler og politikker for dataopbevaring. Den indbyggede administrations-UI giver synlighed i realtid over meddelelsesstrømme, kødybder og forbrugerpræstation uden eksterne overvågningsværktøjer.
Vigtige funktioner i RabbitMQ
Fleksibel udvekslingsrouting
Direkte, emne-, fanout- og header-udvekslinger lader dig dirigere beskeder til præcis de forbrugere, der har brug for dem, uden unødvendig routingkode.
Pålidelig Levering
Udgiverbekræftelser og forbrugerkvitteringer sikrer, at hver meddelelse behandles mindst én gang, med dead-letter-køer, der opfanger mislykkede meddelelser til genforsøg.
Administration UI
Browserbaseret dashboard viser kødybder i realtid, meddelelseshastigheder og forbindelsesstatus, så du kan overvåge og fejlfinde uden CLI-adgang.
Multiprotokolunderstøttelse
Understøttelse af AMQP, MQTT og STOMP betyder, at enhver tjeneste – IoT-enhed, mobilapp eller mikroservice – kan publicere og forbruge beskeder med et indbygget klientbibliotek.
Prioritetskøer
Tildel prioritetsniveauer til meddelelser, så presserende opgaver behandles før rutinemæssige baggrundsjob uden at opbygge separat køinfrastruktur.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RabbitMQ
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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