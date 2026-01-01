RabbitMQ er de facto standard open source-meddelelsesmægleren, der implementerer AMQP sammen med understøttelse af MQTT, STOMP og andre protokoller. Den afkobler producenter og forbrugere, så meddelelser sikkert sættes i kø, når modtagere er utilgængelige, og leveres pålideligt, når de genopretter forbindelse – hvilket eliminerer skrøbeligheden ved direkte API-kald mellem tjenester.

Selv-hosting af RabbitMQ fjerner prisfastsættelse pr. meddelelse og leverandørlåsning, holder følsomme forretningshændelser inden for din egen infrastruktur og giver dig fuld kontrol over køkonfigurationer, routingregler og politikker for dataopbevaring. Den indbyggede administrations-UI giver synlighed i realtid over meddelelsesstrømme, kødybder og forbrugerpræstation uden eksterne overvågningsværktøjer.