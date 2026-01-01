Implementer Vvveb CMS med enkeltklikinstallation.
Træk-og-slip CMS til at bygge hjemmesider, blogs og webshops visuelt uden at skrive kode.
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Hvad du kan bygge med Vvveb CMS
Vvveb er et open source-indholdsstyringssystem med en integreret visuel træk-og-slip-sidebygger. Det lader dig designe og udgive professionelle hjemmesider, blogs og webshops ved at trække komponenter ind på lærredet og tilpasse dem visuelt — ingen kodning påkrævet.
Selv-hosting af Vvveb på en VPS giver dig fuld kontrol over din webstedsinfrastruktur og data uden månedlige SaaS-gebyrer. Komponentbiblioteket dækker layouts, tekst, medier, formularer og e-handelselementer, mens backend giver flersidet administration, medieuploads og tematilpasning.
Vigtige funktioner i Vvveb CMS
Visuel sidebygger
Byg sider ved at trække og slippe komponenter på et live lærred med øjeblikkelig visuel feedback og inline redigering.
E-handel klar
Opret produktkataloger, indkøbskurve og kasseflows med indbyggede e-handelskomponenter og skabeloner.
Blogstyring
Opret og administrer blogindlæg med kategorier, tags og forfatterprofiler ved hjælp af de indbyggede indholdsstyringsværktøjer.
Tematilpasning
Tilpas farver, skrifttyper og layout globalt via temaredigeringsprogrammet uden at røre ved CSS- eller skabelonfiler direkte.
No-code publicering
Udgiv nye sider og opdater indhold visuelt uden udviklerinddragelse, hvilket holder sideopdateringer hurtige og uafhængige.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Vvveb CMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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