Vvveb er et open source-indholdsstyringssystem med en integreret visuel træk-og-slip-sidebygger. Det lader dig designe og udgive professionelle hjemmesider, blogs og webshops ved at trække komponenter ind på lærredet og tilpasse dem visuelt — ingen kodning påkrævet.

Selv-hosting af Vvveb på en VPS giver dig fuld kontrol over din webstedsinfrastruktur og data uden månedlige SaaS-gebyrer. Komponentbiblioteket dækker layouts, tekst, medier, formularer og e-handelselementer, mens backend giver flersidet administration, medieuploads og tematilpasning.