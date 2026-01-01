SENAITE er et gratis og open source-laboratorieinformationsstyringssystem bygget på Plone-applikationsserveren og bruges af diagnostiske laboratorier, biobanker, forskningscentre og folkesundhedsprogrammer verden over. Det administrerer hele den analytiske livscyklus, herunder prøveregistrering, arbejdsplanlægning, resultatindtastning, verifikation, publicering og certifikatgenerering.

Selv-hosting af SENAITE på en VPS holder følsomme laboratoriedata, instrumentintegrationer og patientjournaler under direkte organisatorisk kontrol. Der er ingen licensgebyrer pr. plads, ingen leverandørlåsning og fuld adgang til kildekoden til revision, tilpasning og arbejde med lovgivningsmæssig overholdelse, såsom ISO/IEC 17025-akkreditering.