Implementer SENAITE LIMS med ét-klik installation.
Open source laboratorieinformationsstyringssystem, der dækker den komplette analytiske arbejdsgang fra prøvemodtagelse til rapportudgivelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SENAITE LIMS
SENAITE er et gratis og open source-laboratorieinformationsstyringssystem bygget på Plone-applikationsserveren og bruges af diagnostiske laboratorier, biobanker, forskningscentre og folkesundhedsprogrammer verden over. Det administrerer hele den analytiske livscyklus, herunder prøveregistrering, arbejdsplanlægning, resultatindtastning, verifikation, publicering og certifikatgenerering.
Selv-hosting af SENAITE på en VPS holder følsomme laboratoriedata, instrumentintegrationer og patientjournaler under direkte organisatorisk kontrol. Der er ingen licensgebyrer pr. plads, ingen leverandørlåsning og fuld adgang til kildekoden til revision, tilpasning og arbejde med lovgivningsmæssig overholdelse, såsom ISO/IEC 17025-akkreditering.
Vigtige funktioner i SENAITE LIMS
Analysearbejdsgang
Administrer prøver, arbejdsark, analyser, verifikation og publikation via en konfigurerbar tilstandsmaskine designet til laboratoriedrift.
Instrumentintegration
Importer resultater direkte fra laboratorieinstrumenter via indbyggede grænseflader, hvilket eliminerer manuelle transskriptionsfejl.
Revisionssporbarhed
Hver ændring til en elektronisk post skaber et uforanderligt øjebliksbillede med bruger, IP-adresse og tidsstempel registreret automatisk.
ISO 17025 klar
Proceskontroller, rollebaserede tilladelser og elektroniske signaturer understøtter laboratorier, der stræber efter ISO/IEC 17025-akkreditering.
REST JSON API
Forbind eksterne dashboards, BI-værktøjer og patientportaler til SENAITE via dens indbyggede REST JSON API.
Udvidelige tilføjelser
Udvid funktionaliteten med officielle tilføjelser til lagring, patienthåndtering, henvisningslaboratorier og impress-rapportering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SENAITE LIMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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