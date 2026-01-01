Glance er et Go-baseret, selvhostet dashboard, der centraliserer dine vigtige informationsstrømme på en enkelt, tilpasselig side. Det understøtter en bred samling af widgets — RSS-feeds, vejrudsigter, Hacker News, Reddit, YouTube-kanaler, serverstatistik, Docker-containerstatus og mere — alt sammen opdateres i realtid med et minimalt ressourceforbrug.

At hoste Glance på din VPS holder dine personlige datafeeds private og muliggør integration med interne API'er og tjenester, der ikke er tilgængelige for cloud-hostede alternativer. En standardkonfiguration oprettes automatisk ved første start, så du kan få adgang til et fungerende dashboard umiddelbart efter implementering.