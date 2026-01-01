Udrul Glance med enkeltklikinstallation.
Letvægts selvhostet dashboard, der samler RSS-feeds, vejr, serverstatistik og mere i én oversigt.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Glance
Glance er et Go-baseret, selvhostet dashboard, der centraliserer dine vigtige informationsstrømme på en enkelt, tilpasselig side. Det understøtter en bred samling af widgets — RSS-feeds, vejrudsigter, Hacker News, Reddit, YouTube-kanaler, serverstatistik, Docker-containerstatus og mere — alt sammen opdateres i realtid med et minimalt ressourceforbrug.
At hoste Glance på din VPS holder dine personlige datafeeds private og muliggør integration med interne API'er og tjenester, der ikke er tilgængelige for cloud-hostede alternativer. En standardkonfiguration oprettes automatisk ved første start, så du kan få adgang til et fungerende dashboard umiddelbart efter implementering.
Vigtige funktioner i Glance
Samlet feedaggregering
Træk RSS-feeds, Reddit-opslag, Hacker News og opdateringer fra sociale medier ind i en enkelt scrollbar dashboardvisning.
Server- og containerovervågning
Overvåg Docker-containerstatus og servermålinger sideløbende med dine indholdsfeeds uden at skifte værktøjer.
Omfattende widgetbibliotek
Kalender, vejr, markedsdata, YouTube-kanaler og Twitch-streams er tilgængelige som konfigurerbare miniprogrammer.
Letvægts Go-binær
Bygget i Go for minimal hukommelses- og CPU-forbrug, kører Glance komfortabelt sammen med andre tjenester på en delt VPS.
Tilpassede API-integrationer
Forbind interne API'er og proprietære datakilder for at vise private metrikker, som hostede dashboards ikke kan få adgang til.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Glance
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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