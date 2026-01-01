Installer WPS Office med én-klik-installation
Komplet kontorpakke med Tekstbehandler, Regneark og Præsentation, tilgængelig fra enhver browser via din VPS.
Vælg en VPS-pakke til WPS Office
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WPS Office
WPS Office er en omfattende kontorpakke, der inkluderer Writer, Spreadsheets, Presentation og PDF-redigeringsværktøjer. Den leveres som en browser-tilgængelig desktop-applikation via KasmVNC-streaming, hvilket giver dig et komplet kontormiljø fra enhver enhed uden at installere software lokalt.
Selv-hosting af WPS Office på en VPS giver et vedvarende arbejdsområde med dine dokumenter altid tilgængelige via en sikker URL. WPS Office har høj kompatibilitet med Microsoft Office-formater — DOCX, XLSX og PPTX — hvilket gør det til en praktisk kontorpakke til at arbejde med filer fra kolleger, der bruger Microsoft Office.
Vigtige funktioner i WPS Office
Fuld kontorpakke
Inkluderer Writer (tekstbehandler), Regneark (Excel-kompatibel), Præsentation (PowerPoint-kompatibel) og PDF-værktøjer i én pakke.
Browserbaseret adgang
Få adgang til det fulde WPS Office-skrivebord fra enhver browser via KasmVNC uden at installere software på din lokale enhed.
Microsoft Office kompatibel
Åbn, rediger og gem DOCX-, XLSX- og PPTX-filer med høj nøjagtighed for at opretholde kompatibilitet med Microsoft Office-brugere.
PDF-redigering
Se, anmærk og rediger PDF-dokumenter direkte i WPS Office uden først at konvertere til et andet format.
Vedvarende dokumentlagring
Dokumenter og indstillinger bevares mellem sessioner på din VPS, så dit arbejdsområde altid er præcis, som du forlod det.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WPS Office
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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