WPS Office er en omfattende kontorpakke, der inkluderer Writer, Spreadsheets, Presentation og PDF-redigeringsværktøjer. Den leveres som en browser-tilgængelig desktop-applikation via KasmVNC-streaming, hvilket giver dig et komplet kontormiljø fra enhver enhed uden at installere software lokalt.

Selv-hosting af WPS Office på en VPS giver et vedvarende arbejdsområde med dine dokumenter altid tilgængelige via en sikker URL. WPS Office har høj kompatibilitet med Microsoft Office-formater — DOCX, XLSX og PPTX — hvilket gør det til en praktisk kontorpakke til at arbejde med filer fra kolleger, der bruger Microsoft Office.