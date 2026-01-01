Implementer Gogs med enkeltklikinstallation
Problemfri selvhostet Git-tjeneste skrevet i Go – letvægts, hurtig og nem at køre på enhver server.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Gogs
Gogs (Go Git Service) er en selvhostet Git-tjeneste, der er bygget til enkelhed og minimal ressourcebrug. Skrevet i Go, tilbyder den lagerstyring, problemsporing, wiki-understøttelse og teamorganisering via en ren webgrænseflade og kører effektivt selv på små VPS-instanser.
Selvhosting af Gogs holder din kildekode på infrastruktur, du ejer, uden gebyrer pr. bruger og uden afhængighed af eksterne hostingplatforme. Denne implementering parrer Gogs med PostgreSQL for pålidelig datalagring og inkluderer SSH-portvideresendelse til standard Git push- og pull-arbejdsgange.
Vigtige funktioner i Gogs
Git-repositoryhosting
Fuldstændig lagerstyring med gennemsyn af grene, commit-historik og arbejdsgange for fletteanmodninger i en simpel webgrænseflade.
Problemsporing
Indbygget problemsporing med etiketter, milepæle og tildeling holder projektarbejdet organiseret sammen med koden.
SSH og HTTPS Git Adgang
Udviklere pusher og trækker over SSH eller HTTPS med standard Git-klienter uden ændringer i arbejdsgangen.
Minimal ressourceforbrug
Gogs kører på hardware med lave specifikationer, hvilket gør det til et praktisk valg for Git-hosting til små servere og hjemmelabs.
Webhook-integrationer
Webhook-understøttelse udløser CI/CD-systemer og eksterne tjenester ved push-hændelser til automatiserede bygge- og implementeringspipelines.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gogs
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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