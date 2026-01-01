Gogs (Go Git Service) er en selvhostet Git-tjeneste, der er bygget til enkelhed og minimal ressourcebrug. Skrevet i Go, tilbyder den lagerstyring, problemsporing, wiki-understøttelse og teamorganisering via en ren webgrænseflade og kører effektivt selv på små VPS-instanser.

Selvhosting af Gogs holder din kildekode på infrastruktur, du ejer, uden gebyrer pr. bruger og uden afhængighed af eksterne hostingplatforme. Denne implementering parrer Gogs med PostgreSQL for pålidelig datalagring og inkluderer SSH-portvideresendelse til standard Git push- og pull-arbejdsgange.