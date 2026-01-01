Udrul OpenSpeedTest med enkeltklikinstallation
Selvhostet HTML5 netværkshastighedstest, der måler download, upload, ping og jitter uden plugins eller tredjepartstjenester.
Vælg en VPS-pakke til OpenSpeedTest
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenSpeedTest
OpenSpeedTest er en gratis, open source HTML5-hastighedstestapplikation, der kører fuldstændigt i browseren uden at kræve Flash, Java eller nogen klientbaseret software. Den måler præcist downloadhastighed, uploadhastighed, ping og jitter fra enhver moderne webbrowser på telefoner, tablets, smart-tv'er og stationære computere.
Selv-hosting af OpenSpeedTest på din VPS giver dig et privat, uvildigt målepunkt tæt på dine hostede applikationer. I modsætning til offentlige hastighedstesttjenester, der er påvirket af ISP-relationer, måler din instans den reelle ydeevne til din egen server – ideelt til diagnosticering af netværksproblemer, verificering af ISP-hastigheder og benchmarking af VPN-forbindelser uden at dele data med tredjeparter.
Vigtige funktioner i OpenSpeedTest
Ren HTML5-implementering
Ingen plugins, Flash eller Java påkrævet — kører i enhver moderne browser på enhver enhed, inklusive IE10 og nyere.
Komplette Netværksmålinger
Måler downloadhastighed, uploadhastighed, ping-forsinkelse og jitter i en enkelt testkørsel.
Letvægts NGINX-server
Minimalt ressourceforbrug betyder, at OpenSpeedTest kører effektivt sideløbende med andre applikationer på den samme VPS.
Ingen tredjepartsdatadeling
Alle testdata forbliver på din server – ingen hastighedsresultater, IP-adresser eller brugsstatistikker sendes til eksterne tjenester.
Responsivt design
Fungerer på desktop, tablet og mobil med en ren grænseflade fri for reklamer og opfordringer til premium-opgradering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenSpeedTest
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.