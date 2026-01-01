OpenSpeedTest er en gratis, open source HTML5-hastighedstestapplikation, der kører fuldstændigt i browseren uden at kræve Flash, Java eller nogen klientbaseret software. Den måler præcist downloadhastighed, uploadhastighed, ping og jitter fra enhver moderne webbrowser på telefoner, tablets, smart-tv'er og stationære computere.

Selv-hosting af OpenSpeedTest på din VPS giver dig et privat, uvildigt målepunkt tæt på dine hostede applikationer. I modsætning til offentlige hastighedstesttjenester, der er påvirket af ISP-relationer, måler din instans den reelle ydeevne til din egen server – ideelt til diagnosticering af netværksproblemer, verificering af ISP-hastigheder og benchmarking af VPN-forbindelser uden at dele data med tredjeparter.