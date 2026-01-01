Udrul MindsDB med enkeltklikinstallation
AI-platform, der lader dig bygge og forespørge maskinlæringsmodeller fra dine databaser ved hjælp af standard SQL.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MindsDB
MindsDB er en open source AI-platform, der bringer maskinlæring direkte ind i din eksisterende databaseinfrastruktur via SQL. I stedet for at bygge separate ML-pipelines kan du oprette, træne og forespørge på forudsigende modeller med standard SQL-syntaks mod dine PostgreSQL-, MySQL- eller MongoDB-data. Den understøtter AutoML, tidsserieprognoser, klassificering og integrationer med OpenAI, Hugging Face og andre AI-udbydere.
Implementering af MindsDB på din egen VPS holder træningsdata og modelartefakter inden for din infrastruktur, giver dedikerede ressourcer til modeltræning og eliminerer cloudomkostninger pr. forudsigelse – hvilket gør AI tilgængelig for datateams til en forudsigelig fast pris.
Vigtige funktioner i MindsDB
SQL-baseret ML
Opret og forespørg maskinlæringsmodeller med standard SQL – ingen Python-frameworks eller separate ML-pipelines påkrævet.
AutoML-motor
Automatiseret funktionsudvikling og modeludvælgelse reducerer behovet for ekspertise til at implementere nøjagtige prædiktive modeller.
Multidatabaseunderstøttelse
Opret forbindelse til PostgreSQL, MySQL, MongoDB og mere for at træne modeller direkte på dine eksisterende produktionsdata.
AI-modelintegrationer
Integrer OpenAI, Hugging Face og andre udbydere for at tilføje GPT-drevet NLP og tilpassede AI-funktioner via SQL.
Tidsserieprognose
Byg efterspørgselsprognoser, anomalidetektion og lagerforudsigelsesmodeller uden specialiseret ML-viden.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MindsDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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