MindsDB er en open source AI-platform, der bringer maskinlæring direkte ind i din eksisterende databaseinfrastruktur via SQL. I stedet for at bygge separate ML-pipelines kan du oprette, træne og forespørge på forudsigende modeller med standard SQL-syntaks mod dine PostgreSQL-, MySQL- eller MongoDB-data. Den understøtter AutoML, tidsserieprognoser, klassificering og integrationer med OpenAI, Hugging Face og andre AI-udbydere.

Implementering af MindsDB på din egen VPS holder træningsdata og modelartefakter inden for din infrastruktur, giver dedikerede ressourcer til modeltræning og eliminerer cloudomkostninger pr. forudsigelse – hvilket gør AI tilgængelig for datateams til en forudsigelig fast pris.