Installer Mini QR med ét kliks installation.
Selvhostet QR-kodegenerator med brugerdefinerede farver, stilarter og eksport til PNG, SVG eller ASCII.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mini QR
Mini QR er en selvhostet QR-kodegenerator bygget med Vue 3. Den går ud over grundlæggende sort-hvide koder – du kan tilpasse prikmønstre, hjørnestile, farver og rammer og derefter eksportere resultatet som PNG, JPG, SVG eller ASCII-tekst. En indbygget scanner accepterer kamerainput eller billeduploads, og en batchtilstand genererer flere koder fra en CSV-fil i én omgang.
Selvhosting af Mini QR betyder, at dine QR-data – URL'er, vCards, WiFi-legitimationsoplysninger eller enhver brugerdefineret nyttelast – aldrig passerer gennem en tredjepartstjeneste. Appen har ingen database og ingen konti, så der er intet at administrere efter implementering.
Vigtige funktioner i Mini QR
Tilpasset QR-styling
Juster prikkemønstre, hjørneformer, farver og rammeelementer, så de matcher ethvert brand eller æstetik – langt ud over standard sort-hvide koder.
Flere eksportformater
Download færdige koder som PNG, JPG, SVG eller ASCII/Unicode-tekst, og bevar outputtet kompatibelt med ethvert efterfølgende brugsscenarie.
Indbygget QR-scanner
Scan QR-koder direkte i browseren via kamera eller ved at uploade et billede – ingen separat app eller plugin påkrævet.
CSV batchgenerering
Upload en CSV-fil for at generere flere QR-koder i et enkelt gennemløb, nyttigt til produktetiketter, begivenhedsbilletter eller visitkortudskrivning.
Dataskabeloner
Forudbyggede inputformularer til URL'er, e-mails, vCards, WiFi-legitimationsoplysninger og andre almindelige formater gør kodning af strukturerede data hurtig og fejlfri.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mini QR
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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