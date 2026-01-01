Mini QR er en selvhostet QR-kodegenerator bygget med Vue 3. Den går ud over grundlæggende sort-hvide koder – du kan tilpasse prikmønstre, hjørnestile, farver og rammer og derefter eksportere resultatet som PNG, JPG, SVG eller ASCII-tekst. En indbygget scanner accepterer kamerainput eller billeduploads, og en batchtilstand genererer flere koder fra en CSV-fil i én omgang.

Selvhosting af Mini QR betyder, at dine QR-data – URL'er, vCards, WiFi-legitimationsoplysninger eller enhver brugerdefineret nyttelast – aldrig passerer gennem en tredjepartstjeneste. Appen har ingen database og ingen konti, så der er intet at administrere efter implementering.