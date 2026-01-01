Implementer pycsw med et-klik-installation
OGC-certificeret katalogserver, der publicerer og opdager geospatial metadata gennem åbne standarder.
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Hvad du kan bygge med pycsw
pycsw er en open source OGC Katalogtjeneste for internettet (CSW) server skrevet i Python og bruges af nationale geografiske datainfrastrukturer, forskningsinstitutioner og geoportaler til at publicere geospatiale metadata. Det er en OGC Referenceimplementering, fuldt ud i overensstemmelse med CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH og SRU, hvilket gør det muligt for andre kataloger og klienter at interagere uden brugerdefinerede adaptere.
Selv-hosting af pycsw på din VPS giver dig fuldt ejerskab over metadata-indekset, der understøtter din geografiske dataportal, uden en tredjepartskatalogtjeneste at være afhængig af. Skabelonen leveres forudkonfigureret med et SQLite-lager til hurtig opstart og kan omkonfigureres til PostgreSQL- eller PostGIS-understøttede implementeringer i stor skala.
Vigtige funktioner i pycsw
OGC certificeret server
Kør en OGC Referenceimplementering i overensstemmelse med CSW 2.0.2, CSW 3.0 og OGC API - Records ud af boksen.
Flere katalog-API'er
Eksponer det samme metadataarkiv via CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH og SRU for bred klientkompatibilitet.
INSPIRE og ISO support
Udgiv ISO 19115 / 19139-poster og aktiver INSPIRE-profilen for at opfylde kravene i det europæiske direktiv om geografiske data.
Fødereret søgning
Konfigurer distribueret søgning på tværs af eksterne CSW-kataloger, så en enkelt forespørgsel når dine poster og fødererede peers på én gang.
Fleksible repositoryer
Start med den medfølgende SQLite-database, og skift til PostgreSQL, PostGIS eller andre understøttede backends, efterhånden som dit datavolumen vokser.
Python-økosystem
Udvid funktionalitet gennem pycsw-plugins og integrer med den bredere geopython-stak inklusive pygeoapi, OWSLib og GeoNode.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre pycsw
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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