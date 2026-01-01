pycsw er en open source OGC Katalogtjeneste for internettet (CSW) server skrevet i Python og bruges af nationale geografiske datainfrastrukturer, forskningsinstitutioner og geoportaler til at publicere geospatiale metadata. Det er en OGC Referenceimplementering, fuldt ud i overensstemmelse med CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH og SRU, hvilket gør det muligt for andre kataloger og klienter at interagere uden brugerdefinerede adaptere.

Selv-hosting af pycsw på din VPS giver dig fuldt ejerskab over metadata-indekset, der understøtter din geografiske dataportal, uden en tredjepartskatalogtjeneste at være afhængig af. Skabelonen leveres forudkonfigureret med et SQLite-lager til hurtig opstart og kan omkonfigureres til PostgreSQL- eller PostGIS-understøttede implementeringer i stor skala.