Installer LazyLibrarian med et-klik-installation.
Automatiseringsværktøj der sporer forfattere, finder e-bøger og lydbøger, og overfører dem til dine downloadere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LazyLibrarian
LazyLibrarian er det bogfokuserede modstykke til Sonarr og Radarr — en selvhostet automatiseringsserver, der overvåger dine yndlingsforfattere, sporer individuelle bogudgivelser, søger Usenet- og torrent-indekser for matchende filer og sender valgte udgivelser videre til NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent eller enhver anden downloader, du allerede kører.
Selvhosting af LazyLibrarian på en VPS giver dig en 24/7 bibliotekar, der fanger nye udgivelser i det øjeblik, de vises, deduplicerer mod dit eksisterende Calibre-bibliotek og omdøber og tagger alt automatisk, så din e-bogs- og lydbogssamling forbliver organiseret uden manuelt arbejde.
Vigtige funktioner i LazyLibrarian
Forfattersporing og -opdagelse
Tilføj forfattere ved navn, og LazyLibrarian bygger deres fulde bibliografi fra Goodreads, Google Bøger, OpenLibrary og andre kilder.
Lydbog og e-bog support
Håndterer både lydbogs- og e-bogsformater med separate kvalitets- og kilderegler for hver, så en enkelt instans administrerer to biblioteker.
Calibre og Goodreadsintegration
Importerer dit eksisterende Calibre-bibliotek for at undgå dubletter, synkroniserer læst/vil læse-lister fra Goodreads og opdaterer metadata automatisk.
Indbygget indekseringssupport
Indbyggede plugins til NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge og snesevis af Usenet- og torrentindekserere via Newznab og Torznab.
Magasin- og seriesporing
Overvåger emnebaserede magasiner og flerbogsserier, sætter nye udgivelser i kø, når de indekseres uden manuelle søgninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LazyLibrarian
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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