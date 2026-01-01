LazyLibrarian er det bogfokuserede modstykke til Sonarr og Radarr — en selvhostet automatiseringsserver, der overvåger dine yndlingsforfattere, sporer individuelle bogudgivelser, søger Usenet- og torrent-indekser for matchende filer og sender valgte udgivelser videre til NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent eller enhver anden downloader, du allerede kører.

Selvhosting af LazyLibrarian på en VPS giver dig en 24/7 bibliotekar, der fanger nye udgivelser i det øjeblik, de vises, deduplicerer mod dit eksisterende Calibre-bibliotek og omdøber og tagger alt automatisk, så din e-bogs- og lydbogssamling forbliver organiseret uden manuelt arbejde.