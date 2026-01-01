Installer Wavelog med 1 klik
Webbaseret amatørradio logningsapplikation til sporing af QSO'er, håndtering af priser og integration med LoTW og eQSL.
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Hvad du kan bygge med Wavelog
Wavelog er en moderne, webbaseret amatørradio logningsapplikation til sporing af QSO'er og styring af fremskridt for priser på tværs af DXCC-, IOTA-, SOTA- og POTA-programmer. Den integreres direkte med LoTW, eQSL og callbook-opslagstjenester, og understøtter CAT-radiostyring til automatiseret logning under driftssessioner.
Selv-hosting af Wavelog på en VPS holder dine logbogsdata private og tilgængelige fra enhver browser eller mobilenhed uden tredjeparts cloud-afhængighed. Konkurrencelogning, DX-klyngeintegration, ADIF- og Cabrillo-eksport, og understøttelse af flere operatører gør det til en komplet stationslogningsløsning for seriøse amatørradiooperatører.
Vigtige funktioner i Wavelog
Prissporing
Spor fremskridt mod DXCC, IOTA, SOTA, POTA og andre store amatørradioawardprogrammer fra dine logbogsdata.
LoTW og eQSL synkronisering
Automatisk upload og bekræft QSOs med LoTW og eQSL for elektronisk awardkredit uden manuel indsendelse.
CAT radiokontrol
Forbind din radio via CAT-interface for automatisk at udfylde bånd-, tilstands- og frekvensfelter under live-drift.
Konkurrencelogning
Log konkurrence-QSO'er med udvekslingssporing og duplikatkontrol til konkurrencedygtig amatørradiobetjening.
ADIF-eksport
Eksporter din komplette log i ADIF- eller Cabrillo-format til brug med anden logningssoftware eller præmieindsendelsessystemer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Wavelog
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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