Wavelog er en moderne, webbaseret amatørradio logningsapplikation til sporing af QSO'er og styring af fremskridt for priser på tværs af DXCC-, IOTA-, SOTA- og POTA-programmer. Den integreres direkte med LoTW, eQSL og callbook-opslagstjenester, og understøtter CAT-radiostyring til automatiseret logning under driftssessioner.

Selv-hosting af Wavelog på en VPS holder dine logbogsdata private og tilgængelige fra enhver browser eller mobilenhed uden tredjeparts cloud-afhængighed. Konkurrencelogning, DX-klyngeintegration, ADIF- og Cabrillo-eksport, og understøttelse af flere operatører gør det til en komplet stationslogningsløsning for seriøse amatørradiooperatører.