OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) er en gratis, open source-løsning til aktivstyring og softwareudrulning, der er blevet forfinet siden 2001. Lette agenter installeret på Windows-, Linux-, macOS-, Android- og IBM AIX-slutpunkter rapporterer detaljerede hardware- og softwareoversigter tilbage til en central server, mens SNMP-scanninger og IP-opdagelse udvider synligheden til printere, switche, routere og andre agentløse enheder.

Selv-hosting af OCS Inventory på din egen VPS holder hvert enhedsfingeraftryk, licensregistrering og udrullet pakke under din kontrol. Den medfølgende webkonsol, MySQL-database og REST API er de samme komponenter, som bruges af virksomheder, der administrerer IT-systemer med over 100.000 enheder, uden gebyrer pr. aktiv og uden tredjeparts SaaS-afhængighed.