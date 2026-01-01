Udrul OCS Inventory NG med etklikinstallation
Open source IT-aktivforvaltningsserver, der sporer hardware og software samt implementerer pakker på tværs af din flåde.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) er en gratis, open source-løsning til aktivstyring og softwareudrulning, der er blevet forfinet siden 2001. Lette agenter installeret på Windows-, Linux-, macOS-, Android- og IBM AIX-slutpunkter rapporterer detaljerede hardware- og softwareoversigter tilbage til en central server, mens SNMP-scanninger og IP-opdagelse udvider synligheden til printere, switche, routere og andre agentløse enheder.
Selv-hosting af OCS Inventory på din egen VPS holder hvert enhedsfingeraftryk, licensregistrering og udrullet pakke under din kontrol. Den medfølgende webkonsol, MySQL-database og REST API er de samme komponenter, som bruges af virksomheder, der administrerer IT-systemer med over 100.000 enheder, uden gebyrer pr. aktiv og uden tredjeparts SaaS-afhængighed.
Vigtige funktioner i OCS Inventory NG
Hardware- og softwareinventar
Lette agenter indsamler detaljerede data om CPU, hukommelse, lager, perifere enheder og installeret software fra Windows-, Linux-, macOS-, Android- og AIX-slutpunkter.
Pakkeudrulning
Send scripts, installationsprogrammer og konfigurationspakker til agenter over HTTPS, med båndbreddekontrol der kan skaleres til flåder af 100.000+ enheder.
SNMP og netværksregistrering
Scan undernet og forespørg SNMP-enheder for at inventarisere printere, switche, routere og andet udstyr, der ikke kan køre en agent.
Licensoverholdelsesrapporter
Spor installerede applikationer på tværs af dit miljø, og opbyg rapporter om softwaremåling for at verificere licensbrug og fornyelser.
REST API og integrationer
Indbygget REST API og GLPI synkroniseringsplugin fører aktivdata ind i billetsystemer, CMDB'er og sikkerhedsværktøjer.
Webkonsol med RBAC
Browserbaseret konsol med rollebaserede adgangskontroller, LDAP- og CAS-autentificering og tilpasselige dashboards til operatører og revisorer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OCS Inventory NG
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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