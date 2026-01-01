Percona Monitoring and Management (PMM) er en gratis open source-platform, der er specialbygget til databaseovervågning. Den indsamler metrics, forespørgselsanalyse og ydeevnedata fra MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB og ProxySQL og præsenterer derefter alt i forudbyggede Grafana-dashboards med dybdegående drill-down pr. forespørgsel. PMM inkluderer en indbygget Query Analytics (QAN)-motor, der identificerer langsomme forespørgsler, forklarer udførelsesplaner og sporer forespørgsels-fingeraftryk over tid – hvilket giver DBA'er den indsigt, de har brug for til at optimere ydeevnen uden tredjepartsværktøjer.

Selv-hosting af PMM på din VPS holder følsomme databaselegitimationsoplysninger og forespørgselsdata fuldstændigt inden for din egen infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. vært, ingen cloud-udgangsgebyrer og ingen leverandørlåsning – kun fuld kontrol over opbevaringsperioder, alarmtærskler og dashboard-tilpasning.