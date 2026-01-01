Udrul Percona PMM med enkeltklikinstallation.
Open source-platform til overvågning og administration af databaser, der understøtter MySQL, PostgreSQL, MongoDB og mere.
Vælg en VPS-pakke til Percona PMM
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) er en gratis open source-platform, der er specialbygget til databaseovervågning. Den indsamler metrics, forespørgselsanalyse og ydeevnedata fra MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB og ProxySQL og præsenterer derefter alt i forudbyggede Grafana-dashboards med dybdegående drill-down pr. forespørgsel. PMM inkluderer en indbygget Query Analytics (QAN)-motor, der identificerer langsomme forespørgsler, forklarer udførelsesplaner og sporer forespørgsels-fingeraftryk over tid – hvilket giver DBA'er den indsigt, de har brug for til at optimere ydeevnen uden tredjepartsværktøjer.
Selv-hosting af PMM på din VPS holder følsomme databaselegitimationsoplysninger og forespørgselsdata fuldstændigt inden for din egen infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. vært, ingen cloud-udgangsgebyrer og ingen leverandørlåsning – kun fuld kontrol over opbevaringsperioder, alarmtærskler og dashboard-tilpasning.
Vigtige funktioner i Percona PMM
Multidatabasesupport
Overvåg MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB og ProxySQL fra en enkelt grænseflade uden at implementere separate overvågningsstakke pr. databasetype.
Forespørgselsanalyse
Identificer og analyser de langsomste og mest ressourcekrævende forespørgsler med opdelinger af udførelsesplaner og historisk fingeraftrykssporing.
Færdigbyggede kontrolpaneler
Snesevis af Grafana-dashboards leveres som standard og dækker InnoDB-interner, replikeringsforsinkelse, MongoDB oplog og PostgreSQL vakuumaktivitet.
Integreret alarmering
Definer tærskelbaserede advarsler for replikeringsforsinkelse, diskudnyttelse, langsomme forespørgsler og forbindelsesmætning med indbygget Percona Alerting.
Sikkerhedstrusselsrådgivere
Automatiserede databasesikkerhedstjek markerer konfigurationsrisici såsom manglende godkendelse, svage adgangskoder og eksponerede admin-grænseflader.
Datalagringskontrol
Konfigurer opbevaringsperioder og opløsning for metrics uafhængigt for at afbalancere lagerforbrug mod den granularitet, du har brug for til kapacitetsplanlægning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Percona PMM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.