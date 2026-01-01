Mixpost er en selvhostet platform til planlægning og administration af sociale medier, bygget som et gratis alternativ til Buffer, Hootsuite og andre kommercielle planlægningsværktøjer til sociale medier. Den giver bureauer, marketingfolk og individuelle skabere mulighed for at planlægge, tidsindstille og udgive indhold på tværs af flere sociale netværk fra en enkelt kalender uden gebyrer pr. konto, indlægsbegrænsninger eller analysekvoter. Den rene web-brugerflade tilbyder visuel indholdsplanlægning, et mediebibliotek, indlægsskabeloner og forhåndsvisningsgengivelse pr. platform.

Selvhosting af Mixpost på din VPS holder hvert indlæg, planlagte kø, analysehændelse og tilsluttede sociale konto inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS, der kunne ændre priser eller pålægge API-hastighedsbegrænsninger.