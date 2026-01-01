Installer Mixpost med enkeltklikinstallation.
Selvhostet platform til planlægning og administration af sociale medier, bygget som et alternativ til Buffer, Hootsuite og andre kommercielle planlægningsværktøjer.
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Hvad du kan bygge med Mixpost
Mixpost er en selvhostet platform til planlægning og administration af sociale medier, bygget som et gratis alternativ til Buffer, Hootsuite og andre kommercielle planlægningsværktøjer til sociale medier. Den giver bureauer, marketingfolk og individuelle skabere mulighed for at planlægge, tidsindstille og udgive indhold på tværs af flere sociale netværk fra en enkelt kalender uden gebyrer pr. konto, indlægsbegrænsninger eller analysekvoter. Den rene web-brugerflade tilbyder visuel indholdsplanlægning, et mediebibliotek, indlægsskabeloner og forhåndsvisningsgengivelse pr. platform.
Selvhosting af Mixpost på din VPS holder hvert indlæg, planlagte kø, analysehændelse og tilsluttede sociale konto inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS, der kunne ændre priser eller pålægge API-hastighedsbegrænsninger.
Vigtige funktioner i Mixpost
Multiplatform planlægning
Planlæg opslag til Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon og mere fra en samlet kalender med forhåndsvisning og tilpasning pr. platform.
Træk-og-slip kalender
Visuel indholdskalender med træk-og-slip-omplanlægning, farvekodede kategorier og masseoperationer til organisering af kampagner over flere uger.
Mediebibliotek
Indbygget mediebibliotek med billed- og videoupload, automatisk formatgenkendelse og genanvendelige aktiver på tværs af indlæg og skabeloner.
Flere arbejdsområder
Organiser konti og kampagner i separate arbejdsområder med brugertilladelser pr. arbejdsområde – perfekt til bureauer, der administrerer mange klienter.
Godkendelsesarbejdsgange
Valgfrie godkendelseskøer lader teammedlemmer udarbejde udkast til opslag til gennemgang, før de planlægges eller offentliggøres, hvilket understøtter bureauets kundearbejdsgange.
REST API
Fuld REST API muliggør integrationer med eksterne værktøjer – indholdsgeneratorer, analysedashboards eller tilpassede tilmeldingsformularer, der fører ind i køer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mixpost
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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