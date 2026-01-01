Op til 70% rabat på Mixpost

Installer Mixpost med enkeltklikinstallation.

Selvhostet platform til planlægning og administration af sociale medier, bygget som et alternativ til Buffer, Hootsuite og andre kommercielle planlægningsværktøjer.

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40,99kr./md.
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Installer Mixpost med enkeltklikinstallation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Mixpost

Mixpost er en selvhostet platform til planlægning og administration af sociale medier, bygget som et gratis alternativ til Buffer, Hootsuite og andre kommercielle planlægningsværktøjer til sociale medier. Den giver bureauer, marketingfolk og individuelle skabere mulighed for at planlægge, tidsindstille og udgive indhold på tværs af flere sociale netværk fra en enkelt kalender uden gebyrer pr. konto, indlægsbegrænsninger eller analysekvoter. Den rene web-brugerflade tilbyder visuel indholdsplanlægning, et mediebibliotek, indlægsskabeloner og forhåndsvisningsgengivelse pr. platform.

Selvhosting af Mixpost på din VPS holder hvert indlæg, planlagte kø, analysehændelse og tilsluttede sociale konto inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS, der kunne ændre priser eller pålægge API-hastighedsbegrænsninger.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Mixpost

Multiplatform planlægning

Planlæg opslag til Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon og mere fra en samlet kalender med forhåndsvisning og tilpasning pr. platform.

Træk-og-slip kalender

Visuel indholdskalender med træk-og-slip-omplanlægning, farvekodede kategorier og masseoperationer til organisering af kampagner over flere uger.

Mediebibliotek

Indbygget mediebibliotek med billed- og videoupload, automatisk formatgenkendelse og genanvendelige aktiver på tværs af indlæg og skabeloner.

Flere arbejdsområder

Organiser konti og kampagner i separate arbejdsområder med brugertilladelser pr. arbejdsområde – perfekt til bureauer, der administrerer mange klienter.

Godkendelsesarbejdsgange

Valgfrie godkendelseskøer lader teammedlemmer udarbejde udkast til opslag til gennemgang, før de planlægges eller offentliggøres, hvilket understøtter bureauets kundearbejdsgange.

REST API

Fuld REST API muliggør integrationer med eksterne værktøjer – indholdsgeneratorer, analysedashboards eller tilpassede tilmeldingsformularer, der fører ind i køer.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mixpost

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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