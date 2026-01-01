Hermes Workspace er en open source web-brugerflade, der forvandler Hermes AI-agenten (fra NousResearch) til et fuldt udstyret kommandocenter. Den samler multi-model chat, vedvarende hukommelse, et færdighedskatalog med over 100 færdigheder, en integreret browser-native terminal og en Conductor til orkestrering af parallelle underagenter — alt sammen i en enkelt selvhostet grænseflade.

Selvhosting af Hermes Workspace på din VPS betyder, at dine samtaler, agenthukommelse og legitimationsoplysninger forbliver på din egen infrastruktur. Du får fuld kontrol over, hvilken AI-udbyder du bruger (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral og flere), uden gebyrer pr. besked og uden at data forlader din server.