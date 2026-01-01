Udrul Hermes Workspace med et-klik installation
Open-source kommandocenter til din Hermes AI-agent — chat, hukommelse, færdigheder, terminal og filer i én grænseflade.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hermes Workspace
Hermes Workspace er en open source web-brugerflade, der forvandler Hermes AI-agenten (fra NousResearch) til et fuldt udstyret kommandocenter. Den samler multi-model chat, vedvarende hukommelse, et færdighedskatalog med over 100 færdigheder, en integreret browser-native terminal og en Conductor til orkestrering af parallelle underagenter — alt sammen i en enkelt selvhostet grænseflade.
Selvhosting af Hermes Workspace på din VPS betyder, at dine samtaler, agenthukommelse og legitimationsoplysninger forbliver på din egen infrastruktur. Du får fuld kontrol over, hvilken AI-udbyder du bruger (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral og flere), uden gebyrer pr. besked og uden at data forlader din server.
Vigtige funktioner i Hermes Workspace
Multimodelchat
Skift mellem Claude, GPT, Gemini, Ollama lokale modeller og ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt midt i samtalen uden at miste kontekst.
Vedvarende hukommelse og 100+ færdigheder
Agenten husker på tværs af sessioner og kan trække på et dybt færdighedskatalog. Gennemse og rediger hukommelse og færdigheder live fra brugerfladen.
Integreret terminal
Kør kommandoer direkte i arbejdsområdet med en fuldfarve browser-native pty – uden at skifte til en separat SSH-session.
Conductor – Parallelle agenter
Opret og overvåg flere underagenter parallelt med Conductor missionsorkestratoren og live arbejdsgitteret.
Mobilførst PWA
Fuld funktionsparitet på desktop, tablet og telefon. Installer til din startskærm og kør med push-notifikationer.
Selvhostet dataejerskab
Alle agentsessioner, hukommelse og API-legitimationsoplysninger forbliver på din VPS uden brugsgrænser og ingen tredjepartsdatadeling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hermes Workspace
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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