Implementer JobOps med installation med ét klik
Selvhostet jobsøgningspipeline, der søger på jobportaler, tilpasser CV'er, vurderer match og sporer hver ansøgning fra ét dashboard.
Vælg en VPS-pakke til JobOps
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med JobOps
JobOps anvender DevOps-principper på jobsøgning. Den søger på LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna og 10+ andre jobportaler fra en enkelt skærm, scorer hvert resultat mod din profil, genererer et CV skræddersyet til rollen og sporer hver ansøgning ét sted. Den ansøger bevidst ikke automatisk — rekrutteringsfolk kan opdage automatiserede indsendelser, så JobOps giver dig hastigheden uden at ofre kvaliteten.
Selv-hosting på din egen VPS holder dit CV, din søgehistorik, Gmail-sporings-tokens og AI-udbydernøgler under din fulde kontrol i stedet for hos en tredjeparts SaaS. Pipelinjen gemmer alle data lokalt i SQLite sammen med genererede PDF'er, så den fulde registrering af hver søgning og ansøgning forbliver på infrastruktur, du ejer.
Vigtige funktioner i JobOps
Multiboardsøgning
Gennemsøg mere end 10 jobportaler, herunder LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe og Seek, fra én enkelt søgegrænseflade.
AI-pasningsscore
Bedøm hvert job 0-100 i forhold til din profil, så du kun fokuserer på de roller, der er værd at ansøge om, i stedet for manuelt at sortere hundredvis.
Skræddersyet CV-generering
Omskriv dit CV automatisk til hver rolle, eksporter til en professionel PDF lokalt eller via en Reactive Resume-integration.
Gmail-sporingsindbakke
Forbind Gmail og automatisk registrer interviewinvitationer, tilbud og afslag for at opdatere ansøgningsstatus uden regneark.
Brug din egen AI
Tilslut OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex eller ethvert OpenAI-kompatibelt slutpunkt såsom Ollama eller LM Studio.
Visa-sponsoratkontroller
Bekræft UK-visumsponsoratstatus på opslag og vis kun stillinger, der matcher dine arbejdstilladelseskrav.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre JobOps
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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