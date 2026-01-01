JobOps anvender DevOps-principper på jobsøgning. Den søger på LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna og 10+ andre jobportaler fra en enkelt skærm, scorer hvert resultat mod din profil, genererer et CV skræddersyet til rollen og sporer hver ansøgning ét sted. Den ansøger bevidst ikke automatisk — rekrutteringsfolk kan opdage automatiserede indsendelser, så JobOps giver dig hastigheden uden at ofre kvaliteten.

Selv-hosting på din egen VPS holder dit CV, din søgehistorik, Gmail-sporings-tokens og AI-udbydernøgler under din fulde kontrol i stedet for hos en tredjeparts SaaS. Pipelinjen gemmer alle data lokalt i SQLite sammen med genererede PDF'er, så den fulde registrering af hver søgning og ansøgning forbliver på infrastruktur, du ejer.