Udrul pgBackWeb med enkeltklikinstallation.
Open source-webgrænseflade til planlægning og overvågning af PostgreSQL-sikkerhedskopier på tværs af flere databaser og lagringsdestinationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med pgBackWeb
pgBackWeb er en open source PostgreSQL backup manager med en webgrænseflade til planlægning, kørsel og overvågning af backup-job på tværs af flere databaser og lagringsdestinationer. I modsætning til kommandolinjeværktøjer, der kræver kendskab til shell-scripting, lader pgBackWeb dig konfigurere tidsplaner, opbevaringspolitikker og lagringsdestinationer udelukkende via en browser.
At hoste pgBackWeb selv på din egen VPS holder din backupkonfiguration og databaselegitimationsoplysninger under din fulde kontrol. Alle lagrede legitimationsoplysninger er krypteret ved hjælp af en nøgle, du angiver, og backups lander i lagring, du ejer – uanset om det er lokal disk eller S3-kompatibel objektlagring, du konfigurerer.
Vigtige funktioner i pgBackWeb
Multidatabaseunderstøttelse
Forbind og planlæg sikkerhedskopier for flere PostgreSQL-databaser fra et enkelt dashboard uden separate konfigurationsfiler pr. database.
S3-kompatibel lagring
Send sikkerhedskopier til AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO eller et hvilket som helst S3-kompatibelt slutpunkt ud over lokal lagring.
Planlagte backupjob
Definer tilbagevendende backup-planer med konfigurerbare opbevaringspolitikker for automatisk at fjerne gamle arkiver og kontrollere lageromkostninger.
Krypterede legitimationsoplysninger
Alle databaseadgangskoder og lagringsadgangsnøgler er krypteret i hvile ved hjælp af en privat nøgle, du kontrollerer – aldrig gemt i klartekst.
Backuphistoriksporing
Hver sikkerhedskopiering logges med status, varighed og filstørrelse, så du straks ved, når et job mislykkes.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre pgBackWeb
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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