pgBackWeb er en open source PostgreSQL backup manager med en webgrænseflade til planlægning, kørsel og overvågning af backup-job på tværs af flere databaser og lagringsdestinationer. I modsætning til kommandolinjeværktøjer, der kræver kendskab til shell-scripting, lader pgBackWeb dig konfigurere tidsplaner, opbevaringspolitikker og lagringsdestinationer udelukkende via en browser.

At hoste pgBackWeb selv på din egen VPS holder din backupkonfiguration og databaselegitimationsoplysninger under din fulde kontrol. Alle lagrede legitimationsoplysninger er krypteret ved hjælp af en nøgle, du angiver, og backups lander i lagring, du ejer – uanset om det er lokal disk eller S3-kompatibel objektlagring, du konfigurerer.