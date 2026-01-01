Op til 70% rabat på Shaarli

Installer Shaarli med ét klik

Personlig, minimalistisk, superhurtig bogmærketjeneste, der gemmer alt i en enkelt fladfilsdatabase — ingen SQL påkrævet.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Installer Shaarli med ét klik

Vælg en VPS-pakke til Shaarli

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Shaarli

Shaarli er en personlig, minimalistisk bogmærketjeneste designet som en selvhostet erstatning for den originale del.icio.us. Den gemmer hvert bogmærke i en enkelt flad PHP-fil — ingen databaseserver, ingen migreringer, ingen skemaopgraderinger — og gengiver et rent omvendt-kronologisk feed af links, noter og mikroblog-lignende opdateringer, som du kan holde offentlige, private eller blande pr. element.

Selvhosting af Shaarli på din VPS giver dig et privat linkarkiv under dit eget domæne, et RSS/Atom-feed af dine delinger, et Markdown-venligt notesystem og et bogmærke-plugin plus mobil-API, der forvandler enhver browser eller app til et gemmemål med ét klik. Hele stakken er en enkelt PHP-container med en JSON-fil som backing — sikkerhedskopier er en enkelt filkopi.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Shaarli

Fladfillagring

Bogmærker ligger i et enkelt PHP-datalager uden en databaseserver at installere, finjustere eller sikkerhedskopiere – kopier filen, og du har dit arkiv.

Omvendt kronologisk strøm

Hvert bogmærke, note eller mikroblogindlæg lander i én overskuelig tidslinje med tags, fuldtekstsøgning og privatlivskontrol pr. link.

RSS og Atom feeds

Indbyggede RSS- og Atom-feeds forvandler din Shaarli til en offentlig linkblog eller privat feedlæserkilde – fungerer med enhver læserapp.

Bookmarklet og REST API

Gem links fra enhver browser med den medfølgende bookmarklet, eller send fra mobil- og desktop-apps ved hjælp af det stærkt typede REST API.

Markdownnoter

Skriv længere noter og mikroblogindlæg i Markdown sammen med bogmærker, med valgfri offentlig synlighed til deling.

Letvægts fodaftryk

Enkelt PHP-container uden databaseserver kører komfortabelt på de mindste VPS-planer uden at konkurrere med andre apps om ressourcer.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shaarli

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

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