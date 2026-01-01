Shaarli er en personlig, minimalistisk bogmærketjeneste designet som en selvhostet erstatning for den originale del.icio.us. Den gemmer hvert bogmærke i en enkelt flad PHP-fil — ingen databaseserver, ingen migreringer, ingen skemaopgraderinger — og gengiver et rent omvendt-kronologisk feed af links, noter og mikroblog-lignende opdateringer, som du kan holde offentlige, private eller blande pr. element.

Selvhosting af Shaarli på din VPS giver dig et privat linkarkiv under dit eget domæne, et RSS/Atom-feed af dine delinger, et Markdown-venligt notesystem og et bogmærke-plugin plus mobil-API, der forvandler enhver browser eller app til et gemmemål med ét klik. Hele stakken er en enkelt PHP-container med en JSON-fil som backing — sikkerhedskopier er en enkelt filkopi.