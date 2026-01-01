Installer Shaarli med ét klik
Personlig, minimalistisk, superhurtig bogmærketjeneste, der gemmer alt i en enkelt fladfilsdatabase — ingen SQL påkrævet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Shaarli
Shaarli er en personlig, minimalistisk bogmærketjeneste designet som en selvhostet erstatning for den originale del.icio.us. Den gemmer hvert bogmærke i en enkelt flad PHP-fil — ingen databaseserver, ingen migreringer, ingen skemaopgraderinger — og gengiver et rent omvendt-kronologisk feed af links, noter og mikroblog-lignende opdateringer, som du kan holde offentlige, private eller blande pr. element.
Selvhosting af Shaarli på din VPS giver dig et privat linkarkiv under dit eget domæne, et RSS/Atom-feed af dine delinger, et Markdown-venligt notesystem og et bogmærke-plugin plus mobil-API, der forvandler enhver browser eller app til et gemmemål med ét klik. Hele stakken er en enkelt PHP-container med en JSON-fil som backing — sikkerhedskopier er en enkelt filkopi.
Vigtige funktioner i Shaarli
Fladfillagring
Bogmærker ligger i et enkelt PHP-datalager uden en databaseserver at installere, finjustere eller sikkerhedskopiere – kopier filen, og du har dit arkiv.
Omvendt kronologisk strøm
Hvert bogmærke, note eller mikroblogindlæg lander i én overskuelig tidslinje med tags, fuldtekstsøgning og privatlivskontrol pr. link.
RSS og Atom feeds
Indbyggede RSS- og Atom-feeds forvandler din Shaarli til en offentlig linkblog eller privat feedlæserkilde – fungerer med enhver læserapp.
Bookmarklet og REST API
Gem links fra enhver browser med den medfølgende bookmarklet, eller send fra mobil- og desktop-apps ved hjælp af det stærkt typede REST API.
Markdownnoter
Skriv længere noter og mikroblogindlæg i Markdown sammen med bogmærker, med valgfri offentlig synlighed til deling.
Letvægts fodaftryk
Enkelt PHP-container uden databaseserver kører komfortabelt på de mindste VPS-planer uden at konkurrere med andre apps om ressourcer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shaarli
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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