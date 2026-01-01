PicoClaw er en uafhængig open source AI-assistent, der er initieret af Sipeed og skrevet udelukkende i Go fra bunden. Projektet blev genopbygget gennem en selv-bootstrapping-proces — AI-agenten selv drev arkitekturmigreringen og kodeoptimeringen — hvilket producerede en enkelt statisk binær, der starter på under et sekund og kører på en enkelt CPU-kerne.

PicoClaw er designet til at være lille, hurtig og implementerbar overalt og kører de samme arbejdsbelastninger som meget tungere agent-frameworks, mens den forbruger omkring 10 MB RAM. Selv-hosting af launcheren på en VPS giver dig en browserbaseret konsol, vedvarende konfiguration og en langvarig gateway, der forbinder din valgte LLM med Telegram, Discord, Matrix, WeChat og enhver MCP-server, du peger den på.