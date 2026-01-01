Udrul PicoClaw med et-klik-installation
Ultralet AI-assistent skrevet i Go med indbygget MCP-understøttelse og 30+ LLM-udbyderintegrationer.
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Hvad du kan bygge med PicoClaw
PicoClaw er en uafhængig open source AI-assistent, der er initieret af Sipeed og skrevet udelukkende i Go fra bunden. Projektet blev genopbygget gennem en selv-bootstrapping-proces — AI-agenten selv drev arkitekturmigreringen og kodeoptimeringen — hvilket producerede en enkelt statisk binær, der starter på under et sekund og kører på en enkelt CPU-kerne.
PicoClaw er designet til at være lille, hurtig og implementerbar overalt og kører de samme arbejdsbelastninger som meget tungere agent-frameworks, mens den forbruger omkring 10 MB RAM. Selv-hosting af launcheren på en VPS giver dig en browserbaseret konsol, vedvarende konfiguration og en langvarig gateway, der forbinder din valgte LLM med Telegram, Discord, Matrix, WeChat og enhver MCP-server, du peger den på.
Vigtige funktioner i PicoClaw
Ultra-lavt pladsbehov
Kernehukommelsesforbrug under 10 MB og opstartstider på under et sekund betyder, at en enkelt VPS kan hoste PicoClaw sammen med resten af din stack uden målbar overhead.
Webkonsolstarter
Browserbaseret launcher på port 18800 guider dig gennem opsætning af udbyder, kanal og gateway uden at redigere JSON-filer manuelt.
Indbygget MCP-support
Førsteklasses Model Context Protocol-integration giver dig mulighed for at forbinde enhver MCP-server for at udvide agentfunktioner uden at skrive brugerdefinerede plugins.
30+ LLM-udbydere
Brug OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax og mere gennem en enkelt model_list konfiguration.
Multikanalgateway
Langvarig gateway eksponerer din agent via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat og WeCom fra en enkelt udrulning.
Smart modelrouting
Regelbaseret routing sender simple forespørgsler til letvægtsmodeller og komplekse til flagskibsmodeller, hvilket reducerer API-forbruget uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PicoClaw
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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