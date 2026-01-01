Steel Browser er en open source-browser-sandbox bygget til AI-agenter og automatiseringsarbejdsgange. Den indkapsler en administreret Chrome-instans bag en REST- og WebSocket API, der eksponerer den fulde Chrome DevTools Protocol, så agenter kan navigere på sider, udfylde formularer, tage skærmbilleder og udtrække strukturerede data uden at skulle jonglere med Puppeteer- eller Selenium-boilerplate.

Selv-hosting af Steel holder hver browsing-session, cookie-lager og skrabet payload på din egen infrastruktur i stedet for en tredjeparts browser-cloud. Du undgår priser pr. session, bevarer kontrol over proxies og anti-detektionsindstillinger og kan forbinde ethvert AI-agent-framework – LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK eller brugerdefineret kode – til den samme backend.