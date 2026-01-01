Udrul Steel Browser med etkliksinstallation
Open source-browser-API, der giver AI-agenter fuld kontrol over en rigtig Chrome-instans til webautomatisering og dataudtræk.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Steel Browser
Steel Browser er en open source-browser-sandbox bygget til AI-agenter og automatiseringsarbejdsgange. Den indkapsler en administreret Chrome-instans bag en REST- og WebSocket API, der eksponerer den fulde Chrome DevTools Protocol, så agenter kan navigere på sider, udfylde formularer, tage skærmbilleder og udtrække strukturerede data uden at skulle jonglere med Puppeteer- eller Selenium-boilerplate.
Selv-hosting af Steel holder hver browsing-session, cookie-lager og skrabet payload på din egen infrastruktur i stedet for en tredjeparts browser-cloud. Du undgår priser pr. session, bevarer kontrol over proxies og anti-detektionsindstillinger og kan forbinde ethvert AI-agent-framework – LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK eller brugerdefineret kode – til den samme backend.
Vigtige funktioner i Steel Browser
Sessionsadministration
Opret, sæt på pause, genoptag og slet isolerede browsersessioner via en enkelt REST API, med cookies og lokal lagring bevaret på tværs af kald.
Fuld CDP-adgang
Opret forbindelse direkte til Chrome DevTools Protocol over WebSocket for finkornet kontrol med Puppeteer, Playwright eller enhver CDP-kompatibel klient.
Side til Markdown og PDF
Indbyggede endepunkter konverterer enhver gengivet side til ren Markdown, PDF eller skærmbilleder, klar til at blive ført ind i LLM-kontekstvinduer eller dokumentpipelines.
Livesessionsdebugger
Visuelt dashboard streamer hver session i realtid, så du kan se, hvad en agent ser, afspille handlinger og diagnosticere fejl uden at genkøre jobs.
Rammeværksuafhængige SDK'er
Officielle Python- og Node-SDK'er integreres med LangChain, CrewAI, OpenAI Agents og brugerdefinerede stakke – skift fra cloud-browserudbydere uden at omskrive agentlogik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Steel Browser
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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