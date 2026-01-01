Installer Kimai med et-klik-installation.
Gratis og open source tidsregistreringsplatform for freelancere, bureauer og teams til at registrere fakturerbare timer og generere fakturaer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kimai
Kimai er en moden open source-tidsregistreringsapplikation, der giver freelancere, bureauer og virksomheder en pålidelig måde at registrere fakturerbare timer, administrere klientprojekter og udarbejde nøjagtige fakturaer. Med en ren webgrænseflade, understøttelse af flere brugere og rollebaserede tilladelser kan den skaleres fra en soloudvikler, der sporer sin egen tid, til et bureau, der koordinerer snesevis af teammedlemmer på tværs af mange klienter.
I modsætning til SaaS-tidsregistreringsværktøjer, der opkræver betaling pr. bruger, betyder selv-hosting af Kimai på din egen VPS ingen løbende abonnementsomkostninger og fuld ejerskab over dine tidsregistreringer og faktureringsdata. Denne skabelon inkluderer MySQL til holdbar, produktionsklar lagring.
Vigtige funktioner i Kimai
Fakturerbar timeregistrering
Start og stop timere eller indtast timer manuelt for enhver klient, projekt eller aktivitet for nøjagtige faktureringsoptegnelser.
Fakturagenerering
Opret fakturaer direkte fra registrerede tidsregistreringer uden at eksportere til et separat værktøj.
Detaljeret rapportering
Filtrer rapporter efter bruger, projekt, kunde eller datointerval for at forstå udnyttelse og understøtte kundefakturering.
Pluginudvidelsesmuligheder
Udvid Kimai med fællesskabsplugins til tilpassede arbejdsgange, integrationer og yderligere eksportformater.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kimai
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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