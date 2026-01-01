Kimai er en moden open source-tidsregistreringsapplikation, der giver freelancere, bureauer og virksomheder en pålidelig måde at registrere fakturerbare timer, administrere klientprojekter og udarbejde nøjagtige fakturaer. Med en ren webgrænseflade, understøttelse af flere brugere og rollebaserede tilladelser kan den skaleres fra en soloudvikler, der sporer sin egen tid, til et bureau, der koordinerer snesevis af teammedlemmer på tværs af mange klienter.

I modsætning til SaaS-tidsregistreringsværktøjer, der opkræver betaling pr. bruger, betyder selv-hosting af Kimai på din egen VPS ingen løbende abonnementsomkostninger og fuld ejerskab over dine tidsregistreringer og faktureringsdata. Denne skabelon inkluderer MySQL til holdbar, produktionsklar lagring.