PrivateBin er en minimalistisk open source-pastebin, hvor indhold krypteres med 256-bit AES-GCM direkte i browseren, før det nogensinde når serveren. Dekrypteringsnøglen findes kun i URL-fragmentet, som browsere aldrig sender til serveren – hvilket betyder, at selv serveroperatøren ikke kan læse, hvad du deler. Med over 8.000 GitHub-stjerner er det et af de mest betroede zero-knowledge delingsværktøjer, der findes.

Selv-hosting af PrivateBin på din VPS holder din delingsinfrastruktur helt privat – ingen tredjepartstjeneste ser dine pastes – og den lette Alpine-container kræver minimale ressourcer, samtidig med at den giver dig fuld kontrol over opbevaringspolitikker, filstørrelsesgrænser og adgang.