Udrul PrivateBin med et-klik-installation.
Nulviden-krypteret pastebin, hvor serveren aldrig ser dit indhold — al kryptering og dekryptering sker udelukkende i browseren.
Vælg en VPS-pakke til PrivateBin
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PrivateBin
PrivateBin er en minimalistisk open source-pastebin, hvor indhold krypteres med 256-bit AES-GCM direkte i browseren, før det nogensinde når serveren. Dekrypteringsnøglen findes kun i URL-fragmentet, som browsere aldrig sender til serveren – hvilket betyder, at selv serveroperatøren ikke kan læse, hvad du deler. Med over 8.000 GitHub-stjerner er det et af de mest betroede zero-knowledge delingsværktøjer, der findes.
Selv-hosting af PrivateBin på din VPS holder din delingsinfrastruktur helt privat – ingen tredjepartstjeneste ser dine pastes – og den lette Alpine-container kræver minimale ressourcer, samtidig med at den giver dig fuld kontrol over opbevaringspolitikker, filstørrelsesgrænser og adgang.
Vigtige funktioner i PrivateBin
Nulvidenkryptering
256-bit AES-GCM-kryptering kører udelukkende i browseren, så serveren kun gemmer chiffertekst og aldrig kan få adgang til dit klartekstindhold.
Brænd efter læsning
Engangsindlæg slettes automatisk efter den første visning, hvilket gør dem ideelle til deling af adgangskoder, tokens eller enhver hemmelighed, der ikke bør gemmes permanent.
Adgangskodebeskyttelse
Tilføj en valgfri adgangskode ud over den URL-baserede nøgle for et andet lag af adgangskontrol på særligt følsomme pastes.
Syntaksfremhævning
Over 200 programmeringssprogtemaer gør det nemt at dele og gennemgå kodestykker med læsbar formatering og farvekodet syntaks.
Ingen konto påkrævet
Alle med linket kan læse et indlæg med det samme – ingen tilmelding, ingen sporing, og ingen brugerdata indsamles eller gemmes af serveren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PrivateBin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.