FileGator er en open source, selvhostet filhåndtering, der tilbyder en ren webgrænseflade til upload, download, organisering og deling af filer på din server. Bygget på en flat-file arkitektur uden databaseafhængighed, kører den som en enkelt letvægtstjeneste med brugerkonti og tilladelser gemt i en simpel JSON-fil. Rollebaseret adgang giver dig mulighed for at oprette administrator-, bruger- og gæstekonti — hver med konfigurerbare tilladelser til læsning, skrivning, upload, download, omdøbning, sletning og arkivering af filer.

Selvhosting af FileGator på din VPS holder alle filer på infrastruktur, du kontrollerer, uden lagerkvoter, abonnementsgebyrer og tredjepartsadgang til dine data. Den kører på minimale ressourcer, hvilket gør det ligetil at implementere den sammen med andre tjenester uden at dedikere en hel server til filhåndtering.