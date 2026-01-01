Installer FileGator med enkeltklikinstallation
Selvhostet flerbrugers filhåndtering med rollebaserede tilladelser, arkivunderstøttelse og mediefremvisning – ingen database påkrævet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FileGator
FileGator er en open source, selvhostet filhåndtering, der tilbyder en ren webgrænseflade til upload, download, organisering og deling af filer på din server. Bygget på en flat-file arkitektur uden databaseafhængighed, kører den som en enkelt letvægtstjeneste med brugerkonti og tilladelser gemt i en simpel JSON-fil. Rollebaseret adgang giver dig mulighed for at oprette administrator-, bruger- og gæstekonti — hver med konfigurerbare tilladelser til læsning, skrivning, upload, download, omdøbning, sletning og arkivering af filer.
Selvhosting af FileGator på din VPS holder alle filer på infrastruktur, du kontrollerer, uden lagerkvoter, abonnementsgebyrer og tredjepartsadgang til dine data. Den kører på minimale ressourcer, hvilket gør det ligetil at implementere den sammen med andre tjenester uden at dedikere en hel server til filhåndtering.
Vigtige funktioner i FileGator
Flerbrugertilladelser
Opret administrator-, bruger- og gæstekonti med uafhængige handlingsspecifikke tilladelser – der styrer, hvem der separat kan læse, uploade, downloade, omdøbe, slette og arkivere filer.
Ingen database nødvendig
Alle brugerkonti og konfiguration er gemt i flade JSON-filer, hvilket fjerner databasekravet og holder implementeringen enkel og bærbar.
Arkivstyring
Opret og udpak ZIP-arkiver via browseren uden SSH eller kommandolinjeværktøjer, hvilket gør massefiloverførsler og sikkerhedskopiering ligetil.
Offentlige delingslinks
Generer offentlige downloadlinks til filer eller mapper, så eksterne modtagere kan få adgang til specifikt indhold uden at skulle have en konto på serveren.
Medieforhåndsvisning
Forhåndsvis billeder, videoer, lyd og tekstfiler direkte i browseren – ingen download nødvendig for at bekræfte den rigtige fil, før den deles.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FileGator
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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