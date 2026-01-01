Udrul Open WebUI med ét-klik-installation.
Selvhostet AI-chatgrænseflade med RAG, multimodelunderstøttelse og fuld fortrolighed — ingen data forlader din server.
Vælg en VPS-pakke til Open WebUI
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Open WebUI
Open WebUI er en omfattende, selvhostet webgrænseflade til store sprogmodeller, der fungerer med Ollama, OpenAI og enhver OpenAI-kompatibel API. Med over 140.000 GitHub-stjerner er det blevet det førende open source-alternativ til cloud AI-chattjenester, der tilbyder en moderne ChatGPT-lignende oplevelse med privatlivets fred og kontrol ved selvhosting.
Indbygget Retrieval Augmented Generation lader dig oprette vidensbaser fra dine egne dokumenter, så AI'en kan besvare spørgsmål med kontekst fra dine data. Stemmeopkald, billedgenerering, websøgningsintegration og Python-funktionskald afrunder et funktionssæt, der dækker individuelle forskere, udviklingsteams og privatlivsbevidste virksomheder.
Vigtige funktioner i Open WebUI
Multi-LLM-understøttelse
Opret forbindelse til Ollama, OpenAI eller enhver OpenAI-kompatibel API, og skift mellem modeller i den samme samtale.
Dokument-RAG
Upload dokumenter for at oprette en vidensbase og lad AI'en besvare spørgsmål med kontekst hentet direkte fra dine filer.
Websøgningsintegration
Hent realtidsinformation fra 15+ søgeudbydere direkte ind i AI-samtaler uden at forlade grænsefladen.
Stemmegenerering og billedgenerering
Indbygget tale-til-tekst, tekst-til-tale og billedgenerering via DALL-E, ComfyUI og AUTOMATIC1111.
Virksomhedsgodkendelse
LDAP, SCIM 2.0 og OAuth-understøttelse samt rollebaseret adgangskontrol til team- og organisationsimplementeringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open WebUI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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