Open WebUI er en omfattende, selvhostet webgrænseflade til store sprogmodeller, der fungerer med Ollama, OpenAI og enhver OpenAI-kompatibel API. Med over 140.000 GitHub-stjerner er det blevet det førende open source-alternativ til cloud AI-chattjenester, der tilbyder en moderne ChatGPT-lignende oplevelse med privatlivets fred og kontrol ved selvhosting.

Indbygget Retrieval Augmented Generation lader dig oprette vidensbaser fra dine egne dokumenter, så AI'en kan besvare spørgsmål med kontekst fra dine data. Stemmeopkald, billedgenerering, websøgningsintegration og Python-funktionskald afrunder et funktionssæt, der dækker individuelle forskere, udviklingsteams og privatlivsbevidste virksomheder.