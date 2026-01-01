Etherpad er en open source-baseret, webbaseret samarbejdseditor, der gør det muligt for flere brugere at redigere det samme dokument samtidigt, hvor ændringer vises øjeblikkeligt for alle deltagere. Hver bidragyders tekst er farvekodet, hvilket gør det nemt at se, hvem der skrev hvad. Ingen registrering eller softwareinstallation er påkrævet — du skal blot dele et link og begynde at samarbejde.

Selvhosting af Etherpad på din VPS sikrer, at følsomme dokumenter aldrig forlader din egen infrastruktur. Den inkluderede PostgreSQL-backend giver pålidelig persistens og komplet versionshistorik, mens det udvidelige pluginsystem lader dig tilføje billedunderstøttelse, opgavelister og tilpassede integrationer, der er skræddersyet til dit teams arbejdsgang.