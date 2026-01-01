Installer Etherpad med ét klik
Open source realtids samarbejdsteksteditor, hvor flere brugere kan skrive og redigere dokumenter samtidigt.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Etherpad
Etherpad er en open source-baseret, webbaseret samarbejdseditor, der gør det muligt for flere brugere at redigere det samme dokument samtidigt, hvor ændringer vises øjeblikkeligt for alle deltagere. Hver bidragyders tekst er farvekodet, hvilket gør det nemt at se, hvem der skrev hvad. Ingen registrering eller softwareinstallation er påkrævet — du skal blot dele et link og begynde at samarbejde.
Selvhosting af Etherpad på din VPS sikrer, at følsomme dokumenter aldrig forlader din egen infrastruktur. Den inkluderede PostgreSQL-backend giver pålidelig persistens og komplet versionshistorik, mens det udvidelige pluginsystem lader dig tilføje billedunderstøttelse, opgavelister og tilpassede integrationer, der er skræddersyet til dit teams arbejdsgang.
Vigtige funktioner i Etherpad
Realtids samredigering
Ændringer fra hver deltager vises øjeblikkeligt med farvekodet tilskrivning, så teams kan skrive sammen uden fletningskonflikter eller låsning.
Fuld versionshistorik
Hver revision gemmes med en tidslinjeskrubber, der lader dig spole tilbage og gendanne enhver tidligere tilstand af dokumentet.
Ingen registrering påkrævet
Deltagere tilslutter sig pads via en delt URL uden at oprette konti, hvilket reducerer friktionen for engangssamarbejde med eksterne gæster.
Pluginøkosystem
Udvid Etherpad med plugins til billedindlejring, opgavelister, eksportformater og værktøjsintegrationer, så det passer til dit teams specifikke behov.
Adminpanel
Webbaseret administrationsgrænseflade lader dig administrere pads, overvåge aktivitet og konfigurere serverindstillinger uden direkte serveradgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Etherpad
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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