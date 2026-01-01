Udrul Flowise med enkeltklikinstallation
Open source low-code platform til at bygge LLM-orkestreringsflows og AI-agenter med en visuel træk-og-slip-grænseflade.
Vælg en VPS-pakke til Flowise
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Flowise
Flowise er en open source low-code platform, der gør opbygning af sofistikerede AI-applikationer tilgængelig for udviklere og teams uden omfattende kodning. Dens visuelle træk-og-slip-grænseflade lader dig forbinde sprogmodeller, vektordatabaser, hukommelsessystemer og eksterne værktøjer til sammenhængende arbejdsgange. Flowise understøtter OpenAI, Anthropic, Google og open source-modeller, hvilket gør den fleksibel til forskellige AI-brugsscenarier fra chatbots til RAG-applikationer og autonome agenter.
Selv-hosting af Flowise på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine AI-arbejdsgange, samtaledata og integrerede vidensbaser. Du kan oprette forbindelse til interne databaser og API'er, som cloud-platforme ikke kan nå, og konfigurere ressourcer specifikt til dine LLM-arbejdsbelastninger uden prisfastsættelse pr. API-kald eller bekymringer om databeskyttelse.
Vigtige funktioner i Flowise
Visuel Flowbygger
Træk-og-slip-grænseflade til at samle komplekse AI-pipelines fra forudbyggede noder uden at skrive orkestreringskode.
RAG-hjælp
Indbyggede Retrieval-Augmented Generation-funktioner med vektordatabaseintegration til opbygning af videnbaserede AI-applikationer.
Multi-LLM-support
Forbind til OpenAI, Anthropic, Google, Cohere og lokale open source-modeller fra en enkelt samlet grænseflade.
Agentframeworks
Opret autonome AI-agenter, der bruger værktøjer, ræsonnerer gennem flertrinsopgaver og opretholder samtalehukommelse på tværs af sessioner.
API-integration
Udstil ethvert flow som et API-slutpunkt for at indlejre AI-funktioner direkte i dine eksisterende applikationer og arbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Flowise
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.