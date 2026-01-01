Flowise er en open source low-code platform, der gør opbygning af sofistikerede AI-applikationer tilgængelig for udviklere og teams uden omfattende kodning. Dens visuelle træk-og-slip-grænseflade lader dig forbinde sprogmodeller, vektordatabaser, hukommelsessystemer og eksterne værktøjer til sammenhængende arbejdsgange. Flowise understøtter OpenAI, Anthropic, Google og open source-modeller, hvilket gør den fleksibel til forskellige AI-brugsscenarier fra chatbots til RAG-applikationer og autonome agenter.

Selv-hosting af Flowise på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine AI-arbejdsgange, samtaledata og integrerede vidensbaser. Du kan oprette forbindelse til interne databaser og API'er, som cloud-platforme ikke kan nå, og konfigurere ressourcer specifikt til dine LLM-arbejdsbelastninger uden prisfastsættelse pr. API-kald eller bekymringer om databeskyttelse.